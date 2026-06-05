부모사랑상조 자회사 테이블링, ‘테이블링마켓’ 오픈…외식 플랫폼 기반 커머스 사업 확대

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세줄 요약 테이블링마켓 오픈, 외식 커머스 확대

입점 음식점 메뉴·밀키트 등 판매

외식 데이터 기반 상품군 지속 확대

이미지 확대 <테이블링마켓 로고. 테이블링 제공>

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부모사랑상조의 자회사 테이블링이 온라인 쇼핑몰 ‘테이블링마켓’을 새롭게 선보이며 외식 플랫폼 기반 커머스 사업 확대에 나선다고 5일 밝혔다.테이블링마켓은 테이블링 입점 음식점의 메뉴를 비롯해 다양한 식품 상품을 온라인에서 간편하게 구매할 수 있도록 구성한 쇼핑 플랫폼이다. 고객은 음식점 상품을 직접 매장에 방문하지 않고도 온라인을 통해 주문할 수 있으며, 다양한 구성 상품도 함께 만나볼 수 있다.쇼핑몰에서는 신선식품, 가공식품, 밀키트, 음료, 반찬류 등 여러 카테고리의 상품을 순차적으로 선보일 예정이다. 테이블링은 자사가 보유한 외식 데이터와 고객 선호도를 바탕으로 상품 구성을 지속 확대해 나간다는 계획이다.이번 사업은 단순한 온라인 판매 채널 확장을 넘어 외식 플랫폼과 커머스를 연계하는 신규 사업 전략의 일환으로 추진됐다. 테이블링은 음식점 예약과 웨이팅 서비스를 넘어 고객의 식문화 전반을 아우르는 플랫폼으로 서비스 영역을 넓혀간다는 방침이다.한편 부모사랑상조는 공식 홈페이지를 통해 테이블링마켓 상품을 팝업 형태로 소개하며 고객 접점을 확대하고 있다. 이를 통해 상조 서비스 이용 고객에게도 다양한 음식점 상품과 혜택 정보를 제공하고, 계열사 간 연계를 바탕으로 고객 편의성을 높여 나갈 계획이다.양승현 리포터