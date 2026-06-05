해외여행 늘어 해외 카드 사용액 ‘역대 최대’…1분기 61억달러 돌파

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출국자 늘었지만 해외직구 감소

신용카드 41억달러로 1.3% 감소

체크카드 20억달러로 2.4% 증가

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세줄 요약 해외 카드 사용액 1분기 역대 최대 기록

해외여행 증가가 사용 확대의 핵심 배경

직구 감소로 전분기 대비 증가는 제한

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올해 1분기 국내 거주자의 해외 카드 사용액이 61억달러를 넘어서며 1분기 기준 역대 최대치를 기록했다. 해외여행 수요가 늘어난 영향이다. 다만 해외 직접구매 감소로 전분기 대비 증가세는 제한됐다.5일 한국은행에 따르면 올해 1분기 거주자의 해외 신용·체크카드 사용액은 61억 400만달러로 집계됐다. 지난해 4분기(61억 1000만달러)보다 0.1% 감소했지만, 지난해 1분기(53억 4600만달러)와 비교하면 14.2% 증가한 수준이다. 분기 기준으로는 직전 분기보다 소폭 줄었으나, 1분기 기준으로는 역대 최대 규모다.해외 카드 사용 확대는 해외여행 증가가 견인했다. 올해 1분기 내국인 출국자 수는 833만 1000명으로 지난해 4분기(789만 3000명)보다 5.5%, 지난해 1분기(779만 7000명)보다 6.9% 늘었다.반면 해외 온라인 직접구매액은 감소했다. 올해 1분기 해외 직접구매액은 13억 5000만달러로 지난해 4분기(15억 5000만달러) 대비 13.1% 줄었다. 한국은행은 “출국자 수 증가에도 해외 직접구매 감소 영향으로 전체 해외 카드 사용액이 전분기와 비슷한 수준을 유지했다”고 설명했다.카드 종류별로는 신용카드 사용액이 41억달러로 전분기보다 1.3% 감소한 반면, 체크카드 사용액은 20억 300만달러로 2.4% 증가했다. 전체 해외 사용액 가운데 신용카드 비중은 67.2%, 체크카드 비중은 32.8%였다.사용 카드 수는 1878만 4000장으로 전분기 대비 1.3% 감소했지만, 카드 한 장당 사용금액은 325달러로 1.2% 증가했다. 전년 동기와 비교하면 장당 사용금액은 7.9% 늘었다.한편 올해 1분기 비거주자의 국내 카드 사용액은 35억 7300만달러로 집계됐다. 지난해 4분기(37억 7600만달러)보다 5.4% 감소했으나 지난해 1분기(27억 4500만달러)와 비교하면 30.2% 증가했다. 방한 관광객 증가에 따른 국내 소비 확대 흐름이 이어진 것으로 분석된다.박소연 기자