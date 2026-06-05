미래에셋증권 스페이스X 공모주 청약, 개시 직후 조기마감

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세줄 요약 스페이스X 공모주 청약, 개시 직후 완판

1차 배정 3억달러 수분 만에 소진

나머지 2억달러 물량 8일 재청약 예정

이미지 확대 스페이스X 차세대 ‘스타십 V3’ 시험 비행 성공 지난 22일(현지시간) 미국 텍사스주 보카치카 스타베이스에서 스페이스X의 차세대 우주선 ‘스타십 V3’가 12번째 시험 발사되고 있다. 길이 124m에 달하는 스타십 V3는 일론 머스크가 이끄는 스페이스X의 차세대 모델로, 기업공개(IPO)를 앞두고 시험 발사에 성공했다. 뉴시스.

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미래에셋증권이 진행한 스페이스X 공모주 청약이 개시 직후 사실상 완판됐다.5일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 이날 오전 8시 30분부터 개인 및 법인 전문투자자를 대상으로 스페이스X 공모주 청약을 시작했다.총 모집 예정 금액은 5억달러(약 7700억원)다. 이 가운데 1차로 배정된 3억달러(약 4600억원) 규모 물량이 판매 개시 후 수분 만에 모두 소진된 것으로 전해졌다.미래에셋증권은 오는 8일 나머지 2억달러(약 3100억원) 규모 물량에 대한 청약을 진행할 예정이다.이번 청약은 전문투자자로 등록된 개인과 법인만 참여할 수 있다. 최소 투자금액은 10만달러(약 1억5400만원), 최대 투자금액은 300만달러(약 46억원)다.실제 투자자별 배정 물량은 스페이스X의 나스닥 상장이 예정된 오는 12일께 확정될 전망이다. 배정 이후 남은 청약 증거금도 같은 시점에 환불될 것으로 예상된다.일론 머스크가 이끄는 스페이스X는 이번 기업공개(IPO)를 통해 750억달러(약 115조원)를 조달할 계획이다. 상장 이후 기업가치는 1조 7500억달러(약 2700조원)에 달할 것으로 시장은 보고 있다.미래에셋그룹은 글로벌 투자은행(IB) 20여곳과 함께 이번 IPO 인수단에 참여했다. 미래에셋그룹에 배정될 최종 물량은 오는 11일 확정될 예정이다.박소연 기자