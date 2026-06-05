지식산업센터 연합회, 국토부와 오피스텔 전환 및 제도 개선 면담 진행

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세줄 요약 국토부와 오피스텔 전환 기준 개선 면담 추진

준공 지식산업센터 구조 한계와 적용 어려움 지적

공실·대출 부담 등 시장 현안도 함께 전달 예정

이미지 확대 사진 : 지식산업센터 연합회

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지식산업센터 시장의 침체와 공실 문제에 대한 우려가 이어지는 가운데, 전국 지식산업센터 수분양자 소유자 연합회(이하 연합회)는 국토교통부 정책 관계자와 만나 제도 개선 방향에 대한 현장 의견을 전달할 예정이라고 밝혔다.연합회는 이번 면담에서 현재 논의되고 있는 지식산업센터의 오피스텔 전환 기준과 관련해, 현장에서 제기되는 구조적 한계와 실제 적용 과정에서의 어려움을 설명할 계획이라고 전했다.연합회에 따르면, 최근 지식산업센터의 활용도 제고를 위한 제도 개선 논의가 진행되면서 시장의 관심이 높아지고 있다. 다만 현장에서는 각종 부수 기준과 제한 요건으로 인해 일부 사업장의 경우 제도 적용에 어려움을 겪을 수 있다는 우려도 제기되고 있다.특히 기존에 준공된 지식산업센터의 경우, 건축 구조나 설계 여건상 관련 기준 충족이 쉽지 않은 사례가 있어 보다 합리적이고 실효성 있는 기준 마련이 필요하다는 의견이 나오고 있다고 연합회는 설명했다.이에 연합회는 이번 면담에서 특정 사업장에 국한된 제도 운영이 아니라, 보다 많은 지식산업센터가 제도 개선의 효과를 체감할 수 있도록 적용 기준의 합리성과 현장 적합성을 높일 필요가 있다는 의견을 전달할 예정이다.아울러 이번 면담에서는 오피스텔 전환 기준과 함께 입주 업종 제한, 공실 증가에 따른 시장 위축, 금융 접근성 문제, 잔금 대출 및 대출 연장 부담 등 현재 지식산업센터 시장에서 제기되는 주요 현안에 대한 현장의 목소리도 함께 전달할 계획이다.김재호 연합회 대표는 “현재 논의되고 있는 지식산업센터 활용도 제고 방안은 장기간 어려움을 겪고 있는 시장에 새로운 전환점이 될 수 있다”며 “다만 실제 현장에서 폭넓게 적용되기 어려운 제도로 운영될 경우 시장 정상화와 공실 문제 완화에는 일정한 한계가 있을 수 있다”고 말했다.이어 “지금 필요한 것은 획일적인 기준이 아니라 현장의 구조와 여건을 충분히 반영한 제도 설계”라며 “보다 많은 지식산업센터가 새로운 활용 방안을 모색하고 지역경제와 산업 생태계의 거점으로 기능할 수 있도록 정부의 적극적인 검토가 필요하다”고 밝혔다.한편 연합회는 앞으로도 국토교통부를 비롯해 금융당국 및 관계기관과의 소통을 지속하며, 지식산업센터 시장의 안정화와 제도 개선을 위한 의견 개진에 힘쓸 방침이다.양승현 리포터