톤28, 4년 만의 신작 헤어케어 제품 ‘NEW 샴푸바’ 공개

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세줄 요약 4년 만의 신작 NEW 샴푸바 공개

8년 연구·50만명 의견 반영 개발

모발 질감 개선·컬·볼륨 관리 확장

이미지 확대 톤28 제공

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프리미엄 뷰티 브랜드 톤28(TOUN28)은 오는 6월 9일 헤어케어 신제품 ‘NEW 샴푸바’를 선보인다고 밝혔다.톤28은 국내 시장에 고체 뷰티 개념을 도입한 브랜드로, 2026년 현재까지 샴푸바 6종을 통해 누적 판매량 300만개를 기록하고 있다. 브랜드 측은 이번 신제품이 8년간 진행해 온 모발 전용 고체 제품 연구의 결과물이며, 기존 두피 관리 중심 기능에서 모발 자체의 질감 개선으로 관리 범위를 확장한 제품이라고 설명했다.톤28 관계자는 “300만개 이상의 샴푸바 판매 과정에서 수집된 50만명 이상의 회원 의견을 제품 개발에 반영했다”며 “액체형 제품이 중심을 이루는 헤어케어 시장에서 고체형 제품만으로도 모발 관리에 대한 다양한 수요를 충족할 수 있는 방향으로 제품을 기획했다”고 밝혔다.이번 제품 개발에는 기존 이용자들의 구체적인 요구가 반영됐다. 소비자들은 모발 건조와 부스스함, 웨이브 컬 유지, 뿌리 볼륨 관리 등에 대한 필요를 지속적으로 제기해 왔으며, 톤28은 이러한 의견을 바탕으로 건조 모발 케어, 컬 유지력, 뿌리 볼륨 관리 등 세부 고민에 맞춘 요소를 제품에 적용했다.친환경 측면의 방향성도 이어간다. 톤28의 자체 추산에 따르면, 기존 샴푸바 누적 판매량 300만개는 액체 샴푸와 컨디셔너 사용 과정에서 발생하는 플라스틱 용기 약 450만개를 대체하는 효과가 있는 것으로 분석됐다. 회사는 고체형 제품 특성을 바탕으로 제조와 유통 과정에서 플라스틱 용기 사용을 줄인다는 방침이다.톤28 관계자는 “고체 뷰티 제품을 지속적으로 개발해 온 경험을 바탕으로 헤어케어 제품군을 확장해 나가고자 한다”며 “앞으로도 두피와 모발을 함께 고려한 고체형 헤어케어 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 덧붙였다.한편, 톤28은 공식 온라인몰을 통해 NEW 샴푸바 출시 알림 신청을 받고 있다. 신청 회원에게는 공식몰에서 사용할 수 있는 2000마일리지가 제공되며, 해당 마일리지는 제품 출시일인 6월 9일 일괄 지급될 예정이다.양승현 리포터