환율 1500원 고착화 비상…구 부총리 “외환시장 변동성 ·물가에 경각심”

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세줄 요약 환율 1500원대 고착화에 정부 경계 강화

경상수지 흑자·성장률 상향 속 시장 불안 대응

농업 안전재해 감축·장비 안전장치 의무화

이미지 확대 비상경제본부회의 주재하는 구윤철 부총리 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 5일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

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원·달러 환율이 1500원대에 고착화하고 있는 가운데 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 “금융·외환시장의 변동성이 확대되고 민생 물가가 어려운 점에는 각별히 경각심을 가지고 대응하고 있다”고 밝혔다.구 부총리는 5일 정부서울청사에서 주재한 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의에서 4월 경상수지가 282억 9000만 달러 흑자로 집계되고 1~4월 누적 흑자가 역대 최대인 1026억 7000만 달러 흑자를 기록했다면서도 변동성이 커진 시장에 대해 정부 대응을 시사했다.구 부총리는 “중동 전쟁 등 어려운 여건 속에서도 국민과 기업, 정부가 함께 노력한 결과 경제 성장세 회복 등 가시적인 성과가 나타나고 있다”며 최근 경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국 경제 성장률 전망치를 1.7%에서 2.6%로 상향 조정한 것을 언급했다.그러면서 “민생 경제를 더욱 단단히 챙기는 한편, 경제 대도약을 위한 구조 혁신에 본격적으로 나서겠다”고 덧붙였다.이날 회의에서는 중동 전쟁 대응 상황뿐 아니라 농림 분야 안전관리 종합대책, 지역 활성화 투자펀드 7호 프로젝트 신속 추진 방안 등이 안건으로 논의됐다.2030년까지 농업 안전재해를 25% 낮추기 위한 안전관리 강화 방안이 논의됐다. 2024년 기준 농업 분야 안전재해 사망 비율은 1만명당 2.99명으로 타 산업 평균인 0.98명에 비해 3배 높다.구 부총리는 “파쇄기에 인체감지 센서를 의무 설치하고 지게차와 굴착기의 운전자 보호 구조물도 의무화하겠다”고 말했다.세종 박은서 기자