경제 조형아트서울2026 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/04/20260604500190 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-06-04 14:47 입력 2026-06-04 14:47 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 4일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘조형아트서울2026’을 찾은 사람들이 전시를 관람하고 있다. 2026.6.4 도준석 전문기자 4일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘조형아트서울2026’을 찾은 사람들이 전시를 관람하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 해당 전시회의 명칭은? 조형아트서울2026 코엑스아트페어2026