‘도시의 데이터’를 읽어온 UX 엔지니어, 이제 ‘몸의 데이터’를 읽는다

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세줄 요약 개인 건강 데이터 시각화 플랫폼 출시

증상·수면·감정 변화의 시간축 분석

기록보다 패턴과 맥락 이해 강조

이미지 확대 김은수 엔지니어(사진 제공: 김태율 포토그래퍼)

이미지 확대 김은수 엔지니어(사진 제공: 김태율 포토그래퍼)

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글로벌 테크 기업에서 도시와 AI 에이전트의 복잡한 시스템을 인간 중심 디자인으로 풀어온 한국인 엔지니어가 개인 건강 데이터 관리의 새로운 가능성을 제시한다.IBM 리서치(IBM Research) 소속 김은수 UX 엔지니어는 개인 건강 기록 플랫폼 ‘오늘의 나’를 올여름 출시할 예정이라고 밝혔다. ‘오늘의 나’는 사용자가 매일 자신의 증상과 컨디션 변화를 기록하고, 누적된 데이터를 바탕으로 시계열 패턴을 스스로 파악할 수 있도록 지원하는 헬스 데이터 시각화 솔루션이다.기존 건강 기록 애플리케이션이 당일 상태를 텍스트나 수치 중심으로 저장하는 데 초점을 맞췄다면, ‘오늘의 나’는 증상 변화의 패턴을 시각적으로 구현하는 데 중점을 둔다. 증상, 피로도, 수면, 감정 기복 등의 지표를 하나의 시간 축 위에 배치해 사용자가 자신의 신체 데이터 변화와 반복되는 흐름을 직관적으로 확인할 수 있도록 설계됐다.김은수 엔지니어는 “컨디션을 관리하는 과정에서 비슷한 증상이 반복되는 경우가 많지만, 시간이 지나면 그 흐름을 기억에만 의존해 정확히 되짚어 보기 어렵다”며 “증상 데이터가 구조적으로 시각화되지 않으면 아무리 꾸준히 기록해도 정작 중요한 흐름을 놓치기 쉽다”고 설명했다. 이어 “기록 행위 자체보다 중요한 것은 어떤 패턴이 반복되고, 그것이 어떻게 변화하는지에 대한 맥락을 이해하는 것”이라고 덧붙였다.이번 프로젝트는 김 엔지니어가 지속해 온 데이터 시각화 및 인간 중심 AI 디자인 연구의 연장선에 있다. 김은수 엔지니어는 하버드 디자인대학원(Harvard GSD)에서 석사 학위를 취득한 뒤, 하버드와 MIT의 연구 환경에서 데이터, 인간 행동, 인터랙션 디자인의 상호관계를 연구해 왔다.특히 MIT 시빅데이터디자인랩(Civic Data Design Lab) 재직 당시 시민 참여형 도시 인터페이스 프로젝트 ‘비주얼라이즈 NYC 2021(Visualize NYC 2021)’의 프로젝트 매니저를 맡아 웨비 어워드(Webby Award) 후보에 오른 바 있다. 또한 MIT 센서블 시티 랩(Senseable City Lab)에서는 모바일 데이터와 소셜 미디어를 결합해 도시 내부의 분리 구조를 시각화한 ‘리미널 게토’ 프로젝트를 진행했다.현재 IBM 리서치에서는 생성형 AI 기반 제품의 UX 설계를 주도하고 있다. IBM 오픈소스 AI 모델의 사용자 환경인 ‘그라나이트 플레이그라운드(Granite Playground)’의 핵심 유저 플로우를 디자인했으며, 하네스와 MD 파일을 활용한 AI 네이티브 디자인 워크플로우 개발에도 참여했다.그동안 거대한 도시 시스템의 보이지 않는 구조를 지도화하고, 베일에 싸인 AI의 사고 과정을 시각화해 사용자에게 제어 가능성을 제공해 온 경험은 이제 가장 개인적인 영역인 몸의 데이터로 확장되고 있다.김 엔지니어는 “도시의 숨겨진 흐름을 데이터로 시각화하던 문제의식을 개인 건강이라는 가장 밀접한 데이터 영역에 그대로 투영했다”며 “사용자들이 자신의 건강을 블랙박스처럼 방치하는 것이 아니라, 스스로 읽고 관리할 수 있는 명확한 지도를 가질 수 있도록 돕고자 한다”고 말했다.이어 “‘오늘의 나’는 현재 최종 개발 단계에 있으며 올여름 출시를 앞두고 있다”며 “출시 이후에는 장기적인 건강 관리와 컨디션 추적이 필요한 다양한 사용자층으로 서비스를 확장하는 방안도 검토하고 있다”고 밝혔다.양승현 리포터