네이처가든, 실속형 건강관리 신제품 2종 출시

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세줄 요약 가희담·뉴트리가든 신제품 2종 출시

홍삼스틱 110포 대용량 구성과 원료 강화

블루베리퓨레100, 무첨가 간편 섭취 강조

이미지 확대 (사진=네이처가든 제공)

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㈜네이처가든이 한방소재 전문 브랜드 ‘가희담’과 건강기능식품 전문 브랜드 ‘뉴트리가든’을 통해 신제품 2종을 선보이며 실속형 건강관리 제품군 확대에 나섰다.이번에 출시한 제품은 ‘가희담 6년근 고려홍삼정 원기스틱 110포’와 ‘뉴트리가든 블루베리퓨레100’이다. 두 제품은 일상 속에서 꾸준한 건강관리를 원하는 소비자들을 위해 넉넉한 구성과 간편한 섭취 편의성에 중점을 두고 기획됐다.‘가희담 6년근 고려홍삼정 원기스틱 110포’는 6년근 고려홍삼을 주원료로 한 제품으로, 진세노사이드 11mg/g이 함유된 홍삼 원료를 사용했다. 여기에 엄선한 부원료를 더해 완성도를 높였으며, 110포의 대용량 구성으로 장기간 섭취가 가능하도록 설계한 점이 특징이다.함께 선보인 ‘뉴트리가든 블루베리퓨레100’은 블루베리를 보다 간편하게 섭취할 수 있도록 개발된 제품이다. 블루베리 과육과 껍질을 그대로 담았으며, 1포당 블루베리 약 40알 분량을 사용했다. 또한 설탕이나 기타 첨가물 없이 100% 블루베리만을 사용해 원물 고유의 맛과 풍미를 살린 점도 특징이다.최근 건강식품 시장에서는 프리미엄 제품과 더불어 일상에서 부담 없이 꾸준히 섭취할 수 있는 실용적 제품에 대한 관심이 확대되고 있다. 이에 따라 간편한 섭취 방식과 합리적인 구성을 갖춘 제품군 역시 다양하게 출시되는 추세다.네이처가든 관계자는 “건강관리의 중요성이 커지면서 소비자들의 제품 선택 기준 또한 한층 다양해지고 있다”며 “앞으로도 변화하는 라이프스타일과 건강관리 트렌드를 반영해 품질과 실용성을 갖춘 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.양승현 리포터