세토웍스, 글로벌 크라우드펀딩 누적 600억원 달성…스타트업·중소기업 해외 진출 견인

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세줄 요약 글로벌 크라우드펀딩 누적 600억원 달성

해외 검증·현지화·물류 연계 GTM 고도화

아마존·라쿠텐 등 후속 유통 확장

이미지 확대 세토웍스 제공

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글로벌 시장진출(GTM) 전문기업 세토웍스(대표 조충연)가 2026년 6월 1일 기준 글로벌 크라우드펀딩 누적 금액 600억 원을 기록했다고 밝혔다.이번 성과는 국내 기업의 글로벌 크라우드펀딩 수행 실적을 넘어, 해외 시장에서의 제품 검증 이후 크로스보더 이커머스 진출, 현지 팝업스토어 운영, 바이어 발굴, 오프라인 유통망 연계 등으로 확장되는 세토웍스의 글로벌 GTM 모델이 실제 성과로 이어지고 있음을 보여주는 결과라고 회사 측은 설명했다.세토웍스는 글로벌 크라우드펀딩을 단발성 마케팅에 그치지 않고, 해외 진출을 모색하는 국내 중소기업 제품의 수요, 가격, 콘텐츠, 광고, 유통을 통합적으로 검증하는 프로세스로 발전시켜 왔다.세토웍스는 현재 미국 킥스타터, 일본 마쿠아케, 대만 젝젝 등 주요 국가의 크라우드펀딩 플랫폼과 파트너십을 바탕으로 국가별 시장 특성에 맞춘 캠페인 전략 수립, 현지화 콘텐츠 제작, 광고 대행, 글로벌 고객 서비스(CS), 물류 및 배송 설계, 후속 이커머스 및 리테일 채널 확장 등을 지원한다.특히 글로벌 크라우드펀딩을 통한 시장성 검증 이후에는 축적된 데이터를 기반으로 아마존(Amazon), 라쿠텐(Rakuten), 큐텐(Qoo10), 쇼피(Shopee) 등 크로스보더 이커머스 채널로의 확장을 연계하고 있다. 아울러 일본 츠타야, 백화점, 라이프스타일 편집숍 내 팝업스토어 운영, 현지 바이어 상담, B2B 유통 채널 진입도 함께 수행하고 있다. 최근에는 일본 경영컨설팅 기업 후나이컨설팅과의 협력을 통해 한국 기업의 일본 시장 진출 전략 수립, 현지 유통망 구축, 시장 조사, 제품 현지화, 마케팅 및 영업 지원을 아우르는 한일 크로스보더 GTM 협력 체계도 가동하고 있다.세토웍스는 산업통상자원부 지정 전문무역상사로 선정된 바 있으며, 글로벌 B2B 플랫폼 알리바바의 국내 공식 파트너로 활동하고 있다. 또한 중소벤처기업부와 KOTRA가 주관하는 수출바우처 사업 수행기관으로서 글로벌 크라우드펀딩 분야의 실적과 운영 역량을 축적해 왔다.조충연 세토웍스 대표는 “이번 600억원 돌파는 단순히 많은 캠페인을 운영했다는 의미를 넘어, 한국 기업의 제품이 글로벌 소비자에게 실제로 선택받고 그 성과가 후속 수출과 유통 확대로 이어질 수 있음을 보여준 결과”라며 “세토웍스는 앞으로도 유망 스타트업과 중소벤처기업, 중견 소비재 기업이 해외 시장에서 불확실성을 줄이고 데이터에 기반해 시장 진입 가능성을 판단할 수 있도록 지원하는 한편, 이를 실질적인 매출과 유통 성과로 연결하는 글로벌 GTM 솔루션을 더욱 고도화해 나가겠다”고 말했다.한편 세토웍스는 해외 시장 진출을 준비하는 혁신 제품 보유 스타트업, 수출바우처·TIPS 등 정부지원사업 참여기업, 와디즈·텀블벅 등 국내 크라우드펀딩 경험 기업, CES 참가 및 글로벌 론칭을 준비 중인 테크·라이프스타일·디자인 기업을 대상으로 글로벌 GTM 진단 및 맞춤형 시장진출 진단 서비스를 조만간 선보일 예정이다.양승현 리포터