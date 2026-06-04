인류 첫 ‘1조 달러 부자’ 머스크… 기술 독점이 부른 ‘부의 초집중’

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전기차·우주·AI 등 미래산업 장악

초당 992弗… 창업 31년 만에 성과

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세줄 요약 머스크, 인류 첫 1조 달러 부자 등극 임박

스페이스X IPO와 테슬라·AI 자산이 핵심

기술 독점이 부의 초집중 심화

2026-06-04 B3면

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일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 인류 역사상 최초의 ‘1조 달러 부자’ 등극을 눈앞에 두고 있다. 전기차와 우주, 인공지능(AI) 등 미래 산업을 장악한 기술 제국에 스페이스X 기업공개(IPO)까지 더해지면서 머스크는 전세계 기업사에 새로운 이정표를 세울 가능성이 커졌다.미국 월스트리트저널(WSJ)은 2일(현지시간) 머스크의 순자산이 약 9700억 달러(약 1480조원)에 달한다고 분석했다. 자산 대부분은 스페이스X와 테슬라 지분에서 나온다. 스페이스X 지분 가치는 약 5380억 달러, 테슬라 지분 가치는 약 1670억 달러로 평가됐다. 여기에 두 회사의 스톡옵션 약 1500억 달러, 뇌신경 인터페이스 기업 뉴럴링크와 터널 굴착 기업 보링컴퍼니 지분, 부동산·항공기 등 기타 투자자산이 합쳐졌다.WSJ는 머스크가 첫 회사를 공동 창업한 1995년 이후 31년 동안 현재 재산을 축적했다고 가정하면 초당 992달러, 분당 5만 9492달러, 시간당 약 360만 달러를 벌어들인 셈이라는 흥미로운 계산도 내놨다. 하루로 환산하면 8570만 달러, 연간 약 313억 달러에 달한다. WSJ는 “이 같은 부를 미국 중위소득 가구가 모으려면 1100만년 이상 일해야 한다”고 전했다.조만장자(trillionaire) 등극의 마지막 퍼즐은 스페이스X IPO다. WSJ에 따르면 스페이스X는 오는 12일 나스닥 상장을 목표로 주당 135달러의 공모가를 제시하고 전체 지분의 4.3%를 매각해 750억 달러(약 114조원)를 조달할 계획이다. 목표 기업가치는 약 1조 7500억 달러(약 2674조원)에 이른다. 현재 머스크는 스페이스X 지분 약 42%를 보유한 것으로 알려진만큼 그의 지분 가치는 7000억 달러(약 1069조원)를 넘어설 전망이다. WSJ는 “스페이스X IPO가 성공하면 머스크는 세계 최초의 조만장자가 될 수 있다”고 평가했다.더 주목할 점은 부의 원천이다. 과거 세계 최고 부호들이 철도와 석유, 금융 등 특정 산업을 기반으로 부를 축적했다면 머스크는 전기차(테슬라), 우주발사체·위성인터넷(스페이스X·스타링크), 생성형 AI(xAI), 뇌과학(뉴럴링크) 등 미래 핵심 산업을 직접 개척하며 인류 역사상 유례없는 규모의 부를 축적하고 있다. WSJ는 머스크의 현재 자산이 미국 국내총생산(GDP)의 약 3%로, 한 세기 전 스탠더드오일을 통해 미국 산업화를 이끌었던 존 D. 록펠러의 전성기 자산 비중(약 1.5%)도 넘은 것으로 평가했다. 또한 이미 노르웨이와 태국, 아르헨티나, 남아프리카공화국 등 125개국 이상의 연간 국내총생산(GDP)을 웃도는 규모라고 분석했다.이범수 기자