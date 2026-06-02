젠슨 황, ‘삼전 성과급’ 질문받더니 “난 가능한 보상 많이 해준다”

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세줄 요약 젠슨 황, 삼성 성과급 논란에 보상 확대 발언

직원은 가능한 한 많은 보수 받아야 한다고 강조

엔비디아, RSU 중심 주식 보상 제도 주목

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 대만 타이베이에서 열린 글로버 미디어 대상 간담회에서 답변하고 있다. 2026.06.02 연합뉴스

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 삼성전자의 성과급 논란과 관련해 “개인적으로는 직원들이 가능한 한 많은 보수를 받아야 한다고 생각한다”고 밝혔다.황 CEO는 2일 대만 타이베이 그랜드 하이라이 호텔에서 열린 글로벌 미디어 대상 간담회에서 최근 삼성전자 반도체(DS) 부문의 성과급 제도를 둘러싼 질문을 받고 “나는 이 분야의 전문가가 아니기 때문에 특정 기업의 제도를 평가하는 것은 적절하지 않다”면서도 이같이 답했다.이어 “나는 직원들에게 가능한 한 많은 보상을 해주고 있다”며 “내 직원들에게 물어보라. 나는 실제로 그렇게 하고 있다”고 말했다.최근 삼성전자 노사는 파업 위기까지 간 끝에 DS 부문을 대상으로 영업이익의 10.5%에 해당하는 특별경영성과급을 자사주로 지급하기로 합의했다. 지급된 자사주의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있으며, 나머지 3분의 1씩은 각각 1년간·2년간 매각이 제한된다.엔비디아는 현금 보상보다 양도제한조건부주식(RSU) 등 주식 기반 보상 비중이 높은 기업으로 알려져 있다. 직원 보상과 기업 가치 상승을 연계해 장기적인 동반 성장을 유도하는 방식이다.엔비디아의 주식 기반 보상 제도는 최근 주가 급등과 맞물려 직원들이 회사 성장의 성과를 함께 누릴 수 있도록 하는 구조라는 평가를 받는다. 이를 통해 우수 인재를 확보하고 장기근속을 유도하는 효과도 거두고 있다.미 경제지 포천에 따르면 엔비디아는 지난해 직원 1인당 평균 약 15만 달러(약 2억 2000만원) 상당의 RSU를 지급했다.황 CEO는 “회사의 성공은 직원들의 기여 덕분에 가능하다”며 성과 공유의 중요성을 강조했다.윤예림 기자