롯데뉴욕팰리스 호텔, 하이게이트와 전략적 파트너십

구글에서 서울신문 먼저 보기

이달부터 하이게이트가 롯데뉴욕팰리스 운영

양사, 글로벌 세일즈·기술 협력·인재 교류 등

이미지 확대 롯데뉴욕팰리스 호텔 전경. 롯데호텔앤리조트 제공

세줄 요약 운영 전문 하이게이트와 전략적 파트너십 체결

글로벌 세일즈·기술·인재 교류 협력 확대

북미·아시아 시장 공동 확장 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

롯데호텔앤리조트는 미국 롯데뉴욕팰리스 호텔이 글로벌 호텔 운영 전문 기업 ‘하이게이트’(Highgate)와 전략적 파트너십을 체결했다고 2일 밝혔다. 글로벌 운영 경쟁력 강화 차원으로, 하이게이트는 이달부터 롯데뉴욕팰리스 호텔의 운영을 맡게 됐다.하이게이트는 뉴욕 최대 호텔 소유·운영사이자 글로벌 호텔 투자·운영 전문 기업으로 인터컨티넨탈 뉴욕 타임스 스퀘어, 퍼블릭 호텔, 더 로우 호텔 등 뉴욕 주요 호텔 운영 경험을 바탕으로 글로벌 호텔 업계에서 높은 경쟁력을 인정받고 있다.양사는 이번 파트너십을 통해 호텔 운영뿐 아니라 글로벌 세일즈 및 유통, 기술 협력, 인재 교류 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 계획이다. 특히 북미와 아시아 시장을 중심으로 공동 운영 및 사업 확장을 추진하며, 각 사가 보유한 운영 노하우와 글로벌 네트워크를 바탕으로 경쟁력을 높인다는 방침이다.아울러 인공지능(AI) 기반 수익 관리 시스템, 고객 맞춤형 서비스, 운영 효율화 등 호텔 기술 분야에서도 협업을 추진한다. 양사 임직원 대상 교차 교육 및 인재 교류 프로그램 등도 운영한다.1882년에 건립된 롯데뉴욕팰리스 호텔은 맨해튼 미드타운 중심부에 위치한 909객실 규모의 럭셔리 호텔로, 뉴욕 대표 랜드마크 호텔로 꼽힌다. 롯데호텔앤리조트는 2015년 롯데뉴욕팰리스 호텔 인수 후 지난해 12월 뉴욕 대교구로부터 호텔 부지까지 매입했다.김현이 기자