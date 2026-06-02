“서도준·홍윤화의 만남”… ‘부다핸섭 : 프리퀄’, 이색적인 캐릭터 조합 눈길

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세줄 요약 서도준·홍윤화 출연 조합 공개

동자승 현진과 마리아 수녀 이야기

6월 5일 유튜브 공개 예정

이미지 확대 ‘부다핸섭 : 프리퀄’

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숏필름 ‘BUDDHA HANDS UP : PREQUEL(부다핸섭 : 프리퀄)’이 배우 서도준과 홍윤화의 출연진 조합을 공개했다.오는 6월 5일 공개를 확정한 ‘부다핸섭 : 프리퀄’은 장편 영화 프로젝트에 앞서 선보이는 프리퀄 형식의 숏필름이다. 작품은 음악과 춤에 반응하는 동자승 ‘현진’과 자유로운 성향을 지닌 ‘마리아 수녀’가 만나며 전개되는 이야기를 다룬다.현진 역을 맡은 서도준은 극의 흐름을 이끄는 인물로, 동자승 캐릭터를 구현하며 춤과 연기를 병행하는 장면들을 소화했다.곽용근 감독은 “서도준은 카메라가 켜지는 순간 인물 안으로 스며드는 아이다. 꾸밈없는 눈빛과 순수한 이미지가 현진이라는 캐릭터와 잘 어우러졌다”며 “춤과 연기를 함께 소화해야 하는 쉽지 않은 역할이었지만 기대 이상의 집중력과 표현력을 보여줬다. 앞으로의 성장이 기대되는 배우”라고 밝혔다.이어 “홍윤화는 특유의 친근함과 따뜻한 배려로 현장 분위기를 이끌었다”며 “마리아 수녀를 통해 유쾌함뿐 아니라 인간적인 온기까지 함께 보여줬다. 서도준과 함께한 장면들은 영화의 동심과 유머를 더욱 풍성하게 만들어줬다”고 전했다.한편 ‘부다핸섭 : 프리퀄’은 노라조 조빈이 참여한 OST ‘Sing Along’과 함께 음악과 퍼포먼스를 중심으로 한 판타지를 선보일 예정이다.‘부다핸섭 : 프리퀄’은 오는 6월 5일 오후 8시 소울크레인 공식 유튜브 채널에서 공개된다.양승현 리포터