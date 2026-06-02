코리아타운, 에비뉴몰 8호점 개점… 중동 시장 공략 강화

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세줄 요약 쿠웨이트 에비뉴몰 8호점 개점

중동 K-뷰티 수요 대응 전략

1분기 한국 브랜드 22개 신규 입점

이미지 확대 (사진=부티카 제공)

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부티카(Boutiqaat)가 운영하는 코리아타운(Korea Town)이 쿠웨이트의 대형 복합 쇼핑몰 에비뉴몰(The Avenues)에 8번째 매장을 개점했다고 밝혔다.에비뉴몰은 쿠웨이트의 주요 쇼핑몰 중 하나로, 이번 신규 매장 개점은 중동 지역 내 K-뷰티 수요 증가에 대응하고 소비자 접점을 확대하기 위한 유통 전략의 일환이다. 개점식에는 주쿠웨이트 대한민국 대사관 관계자를 비롯해 업계 관계자, 인플루언서 등이 참석했다. 코리아타운은 이번 매장을 통해 한국 뷰티 브랜드와 현지 소비자 간의 유통망을 강화할 방침이다.수하 하산(Souha Hasan) 코리아타운 총괄 매니저는 “에비뉴몰 입점은 중동 시장 확대 전략의 주요 단계”라며 “걸프 지역에서 증가하는 K-뷰티 수요에 맞춰 지속적으로 사업을 전개할 계획”이라고 밝혔다. 이어 “한국 브랜드 및 공급업체와의 협력을 강화해 현지 소비자들이 다양한 한국 뷰티 제품을 접할 수 있도록 노력하고 있다”고 덧붙였다.코리아타운은 올해 1분기 동안 22개의 한국 브랜드를 신규 입점시키며 포트폴리오를 확장했다. 현재 스킨케어, 메이크업, 헤어케어, 바디케어, 라이프스타일 등 다양한 범주에서 250개 이상의 한국 브랜드를 운영 중이다.부티카는 향후 신규 파트너십 확대와 운영 투자를 지속해 걸프 지역 내 사업을 확장하고, 한국 뷰티 및 라이프스타일 제품의 공급을 늘릴 계획이다.양승현 리포터