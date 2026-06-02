5월 소비자물가 3.1%↑, 26개월만에 최고…석유류 24.2% 급등

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26개월만에 가장 큰 폭 상승

중동전쟁 고유가 여파 본격 반영

이미지 확대 지난달 소비자물가가 1년 9개월 만에 가장 큰 폭으로 상승한 가운데 6일 서울 시내 한 주유소에 유가가 표시돼 있다. 2026.5.6. 이지훈 기자

세줄 요약 5월 소비자물가 3.1% 상승, 26개월 만에 최고

석유류 24.2% 급등, 국제유가 반영 본격화

서비스 2.8%·생활물가 2.9% 상승, 체감 부담

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5월 소비자물가 상승률이 지난해 동월 대비 3.1%를 기록했다. 중동 전쟁 여파로 석유류가 24.2% 급등하면서 4월보다 상승폭을 키웠다.국가데이터처가 2일 발표한 ‘5월 소비자물가 동향’을 보면 지난달 소비자 물가 지수는 119.92(2020년=100)로 1년 전보다 3.1% 올랐다. 전월(2.6%) 대비 0.5%포인트 상승했다.소비자물가 상승률은 지난해 내내 1.7~2.4% 사이를 유지하다 지난 1·2월 2.0%로 내려왔고 3월(2.2%)에 상승세로 전환했다. 소비자물가 상승률이 3%대를 기록한 건 2024년 3월(3.1%)이 마지막이었다.특히 중동 전쟁 여파로 석유류는 24.2% 상승하며 전체 물가를 0.92%포인트 끌어올렸다. 경유가 33.3%, 휘발유가 23.1% 상승했다.호르무즈 해협 봉쇄 이후 높아진 국제유가가 본격적으로 석유류 가격에 반영되기 시작하면서 물가 상승 압력이 커졌다.농축수산물은 2.2% 올랐다. 하위 항목인 농산물은 0.8% 내려갔고 특히 3·4월과 마찬가지로 채소(-4.9%)에서 하락 폭이 컸다. 다만 축산물은 전년보다 5.8% 더 오른 상승률을 나타냈다.서비스 물가는 2.8% 올랐다. 개인서비스가 3.7% 상승한 영향이다.자주 구매하는 품목으로 구성돼 체감 물가를 나타내는 생활물가지수는 전년 동월 대비 2.9% 상승했다.반면 ‘밥상 물가’로 불리는 신선식품지수는 1.4% 하락했다. 근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외 지수는 2.5% 상승했다.경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 2.5% 상승했다.세종 박은서 기자