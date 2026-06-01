[포토] 유류할증료 인상에 한산한 인천공항

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세줄 요약 중동전쟁발 유가 급등, 항공운송업 생산 급감

유류할증료 인상, 여객운송 수요 위축

정유업 생산·출하·재고 동반 하락

1 / 5 이미지 확대 중동전쟁에 따른 유가 상승의 여파로 항공운송업 생산이 코로나19 사태 이후 최대 폭으로 감소한 것으로 나타난 1일 인천국제공항 제2여객터미널 모습.

이날 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 산업활동동향에 따르면 4월 서비스업 중 항공운송업 생산지수는 468.5(2020년=100)로 전월보다 13.5% 하락하며 2021년 12월(-14.2%) 이후 가장 크게 줄었다. 2026.6.1

연합뉴스

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이날 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 산업활동동향에 따르면 4월 서비스업 중 항공운송업 생산지수는 468.5(2020년=100)로 전월보다 13.5% 하락하며 2021년 12월(-14.2%) 이후 가장 크게 줄었다. 2026.6.1

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이미지 확대 중동전쟁에 따른 유가 상승의 여파로 항공운송업 생산이 코로나19 사태 이후 최대 폭으로 감소한 것으로 나타난 1일 인천국제공항 제2여객터미널 모습.

이날 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 산업활동동향에 따르면 4월 서비스업 중 항공운송업 생산지수는 468.5(2020년=100)로 전월보다 13.5% 하락하며 2021년 12월(-14.2%) 이후 가장 크게 줄었다. 2026.6.1 연

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이미지 확대 중동전쟁에 따른 유가 상승의 여파로 항공운송업 생산이 코로나19 사태 이후 최대 폭으로 감소한 것으로 나타난 1일 인천국제공항 제2여객터미널 모습.

이날 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 산업활동동향에 따르면 4월 서비스업 중 항공운송업 생산지수는 468.5(2020년=100)로 전월보다 13.5% 하락하며 2021년 12월(-14.2%) 이후 가장 크게 줄었다. 2026.6.1

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이날 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 산업활동동향에 따르면 4월 서비스업 중 항공운송업 생산지수는 468.5(2020년=100)로 전월보다 13.5% 하락하며 2021년 12월(-14.2%) 이후 가장 크게 줄었다. 2026.6.1

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중동전쟁에 따른 유가 상승의 여파로 항공운송업 생산이 코로나19 사태 이후 최대 폭 감소했다.석유정제업은 생산뿐 아니라 내수출하·수출, 재고 수준도 큰 폭으로 떨어진 것으로 조사됐다.1일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 산업활동동향에 따르면 4월 서비스업 중 항공운송업 생산지수는 468.50(2020년=100)으로 전월보다 13.50% 하락하며 2021년 12월(-14.20%) 이후 가장 크게 줄었다.항공운송업 중 여객운송업은 14.00% 생산이 줄었다. 역시 2021년 12월(-15.10%) 이후 4년 4개월 만에 가장 큰 폭 하락이다. 반면 화물운송업은 3.40% 상승했다.항공운송업 감소는 중동전쟁의 영향으로 유류할증료가 큰 폭으로 뛰어 항공운송 이용이 감소한 영향으로 풀이된다고 데이터처는 설명했다.대한항공[003490]은 3월 유류할증료를 국제선 편도 기준 최소 1만 3500원에서 최대 9만 9000원을 부과했으나, 4월에는 최소 4만 2000원에서 최대 30만 3000원 사이를 적용했다.거리가 가장 먼 인천발 뉴욕, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토 노선 등에는 3.1배 인상된 30만 3000원이 붙었다.아시아나항공[020560]도 유류할증료를 3월 1만 4600원∼7만 8600원에서 4월 4만 3900원∼25만 1900원으로 높여 받았다.유류할증료는 국제선 기준으로 총 33단계 중 18단계로 뛰어올랐기 때문에, 항공운송업 생산지수는 더 떨어질 가능성이 있다.중동전쟁은 석유류 관련 산업 지표도 생산과 출하, 재고 등 순환 측면에서 모두 악영향을 미쳤다.4월 석유정제 생산 지수는 전월보다 19.40% 하락했다. 1988년 5월(-22.10%) 이후 37년 11개월 만에 최대 폭 하락이다. 원유 수급 불안뿐 아니라 관련 시설 정비·보수도 생산 하락에 영향을 미쳤다.세부적으로 보면 휘발유 생산량은 204만 1669㎘로 전월보다 22.40% 감소했다. 1998년 5월(-27.00%) 이후 가장 많이 줄었다.경유 생산량은 366만 8417㎘로 전월보다 18.80% 감소했다. 1998년 9월(-19.30%) 이후 가장 많이 감소했다.생산한 석유정제 제품 출하 역시 17.90% 감소했다. 1998년 1월(-20.80%) 이후 최대 폭이다.출하 중 내수출하는 11.40% 감소했다. 2007년 8월(-16.50%) 이후 가장 큰 감소 폭이다.수출출하도 25.10% 감소해 2020년 5월(-26.50%) 이후 가장 크게 줄었다. 데이터처는 석유산업의 기초·핵심 원료인 나프타 수출 제한 고시 시행의 영향으로 분석했다.석유정제 제품 재고도 전월 대비 5.90% 감소했다. 지난해 3월(-6.60%) 이후 1년 1개월 만에 가장 크게 줄었다.상품 소비 쪽에서는 차량연료 소매판매액지수가 8.30% 감소했다. 2009년 11월(-9.80%) 이후 가장 크게 줄었다.이 역시 중동전쟁에 따른 공공기관 차량 2부제 시행과 고유가 영향이라고 데이터처는 풀이했다.3개월 넘는 중동전쟁은 미국과 이란의 협상안 마련으로 종전이 멀지 않았다는 희망 섞인 전망이 나오고 있다.하지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 이 협상안을 수용할지 여부를 고심하고 있어 불확실성은 계속되는 양상이다.중동전쟁이 끝난다고 하더라도, 그동안의 호르무즈 해협 봉쇄 여파와 관련 시설 파괴로 국제유가가 다시 상승할 것이라는 전망도 나오고 있다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난달 29일 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의에서 “정부는 고유가에 따른 민생 부담을 최소화하는 한편 경제 구석구석에 새로운 활력을 불어넣는 데 총력을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부