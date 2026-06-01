한미약품, 릴리에 ‘1.8조’ 바이오 신약 기술 수출

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세줄 요약 한미약품, 릴리와 소네페글루타이드 기술수출 계약

한국 제외 글로벌 독점권, 최대 1조7844억원 기대

계약 소식에 주가 9.78% 급등, 장중 16% 넘게 상승

이미지 확대 한미약품 본사. 한미약품 제공

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한미약품은 바이오신약 후보물질 ‘소네페글루타이드’의 개발과 제조·상업화를 위해 글로벌 빅파마 일라이 릴리와 라이선스 계약을 맺었다고 1일 밝혔다.소네페글루타이드는 약효를 늘려주는 한미약품의 독자 기술인 ‘랩스커버리’가 적용된 GLP-2 계열 신약 후보물질로, 한미약품은 장 성장 촉진과 염증 완화, 장 점막 보호·재생 효과와 관련해 비임상 연구를 진행해 왔다. 또 소장 일부가 소실돼 흡수 장애와 영양실조를 일으키는 희귀 소화기 질환 단장증후군 등의 치료제로 개발되고 있다.릴리는 이번 계약으로 한국을 제외한 다른 국가에서 소네페글루타이드의 개발·제조·상업화 대한 독점적 권리를 확보하게 됐다.한미약품은 릴리로부터 확정 계약금 7500만달러(약 1129억원)를 받는다. 이후 임상 개발과 규제 승인, 상업화 마일스톤 달성 시 최대 11억 8500만달러(약 1조 7844억원)를 추가로 수령할 수 있고, 제품 출시 이후 별도 로열티를 받을 수 있다.임주현 한미그룹 부회장은 “릴리가 소네페글루타이드의 개발 잠재력을 높이 평가했다는 점에서 뜻깊다”며 “한미약품은 혁신적인 신약개발을 지속 추진하겠다”고 말했다.이날 기술 수출 소식에 기대감이 커지면서 한미약품은 전장보다 4만 8000원(9.78%) 급등한 53만 9000원에 거래를 마쳤다. 장중에는 16% 넘게 급등하기도 했다.김현이 기자