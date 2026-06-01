미스터블루, 웹툰 팝업스토어 앞두고 홍대입구역 옥외광고 캠페인 전개

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세줄 요약 홍대입구역 전광판 옥외광고 게시

팝업스토어 일정 안내와 접점 확대

X 인증샷 이벤트와 경품 제공

이미지 확대 미스터블루 제공

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웹툰·웹소설 플랫폼 미스터블루(대표 조승진)가 웹툰 팝업스토어 개최를 앞두고 서울 지하철 2호선 홍대입구역 역사 내 전광판 옥외광고를 게시했다고 밝혔다. 이번 광고는 유동 인구가 많은 홍대입구역을 중심으로 팝업스토어 일정을 안내하고 오프라인 접점을 구축하기 위해 마련됐다.이와 연계한 X(구 트위터) 인증샷 이벤트도 동시에 진행된다. 참여자는 전광판에 송출되는 영상을 촬영한 후, 팝업스토어 공식 X 계정인 ‘미블컴퍼니’의 이벤트 게시글을 인용해 인증샷을 업로드하면 된다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 1명에게 닌텐도 스위치 2를 지급한다.팝업스토어는 오는 6월 11일부터 14일까지 서울 마포구 동교동 ‘레조네 홍대’에서 진행된다. 이번 행사에는 웹툰 12작품이 참여하며, 미스터블루의 2026년 웹툰 시즌그리팅 콘셉트를 바탕으로 오프라인 공간이 구성된다.현장은 전시존과 굿즈존으로 나뉜다. 전시존은 웹툰 일러스트 테마를 실사화한 공간으로 조성되며, 관람객이 공간 내에 설정된 결말을 찾는 인터랙티브 미션이 운영된다. 입장은 온라인 사전 예약제로 운영되며 네이버 예약을 통해 무료로 신청할 수 있다.입장객 전원에게는 떡메모지, SD 띠부씰, 게임 콘셉트 포토카드, 럭키드로우 아이템으로 구성된 ‘미블컴퍼니 신입사원 웰컴키트’가 제공된다. 럭키드로우를 통해 포토카드, 코스터, 띠부씰 등의 물품을 획득할 수 있으며, 작품 전체 소장 인증 시 추가 참여 기회가 부여된다.굿즈존에서는 다양한 상품 판매와 함께 8개 작품의 기존 상품을 다시 취급하는 앵콜 판매가 진행된다. 구매 금액별 증정 행사인 ‘미블컴퍼니 우수 영업사원 이벤트’도 마련됐다. 1만 원 이상 구매 시 한정 부채, 5만 원 이상 구매 시 리터치 포토카드, 7만 원 이상 구매 시 쇼핑백이 추가 제공된다.이번 팝업스토어에 관한 상세 정보는 미스터블루 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.양승현 리포터