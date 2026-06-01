카브루, 썸머퀸 권은비와 여름 하이볼 시장 공략…‘리얼 레몬 하이볼 生 제로슈거’ 출시

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세줄 요약 권은비 모델 발탁, 여름 하이볼 공략 본격화

리얼 레몬 하이볼 生 제로슈거 신제품 출시

GS25·CU 입점, 3캔 1만2000원 판매 예정

이미지 확대 [사진: 카브루(KABREW)의 리얼 하이볼 모델 ‘권은비’ (이미지 출처: 카브루)]

이미지 확대 [사진: 카브루(KABREW)의 ‘리얼 레몬 하이볼生 제로슈거’ (이미지 출처: 카브루)]

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카브루(KABREW, 대표 박정진)가 ‘리얼 하이볼’ 시리즈의 신규 제품으로 ‘리얼 레몬 하이볼 生 제로슈거’를 출시한다고 밝혔다.카브루의 ‘리얼 하이볼’ 시리즈는 2024년 레몬과 라임 슬라이스 과일 원물을 투입한 제품을 시작으로, 2025년에는 자몽과 패션후르츠 과육 알맹이를 포함한 제품을 선보였다. 이어 지난 3월에는 배와 오렌지 과육 퓨레 및 알맹이를 넣은 라인업을 추가하며 하이볼 시리즈를 확대해 왔다.리얼 하이볼 시리즈 중 레몬 플레이버 제품인 ‘리얼 레몬 하이볼 生’은 2024년 출시 이후 누적 판매량 600만 캔을 기록했으며 미국, 호주, 일본, 대만, 싱가포르 등 글로벌 시장에 수출되고 있다.이번 신제품은 기존 레몬 제품의 제로슈거 버전으로, 용량을 500ml로 구성하여 출시된다. 기존 제품에 포함되던 레몬 슬라이스를 동일하게 담아 원물의 특성을 유지했으며, 당류를 제외한 제조 공정을 통해 청량감을 나타내도록 했다.이와 함께 카브루는 아티스트 권은비(KWON EUNBI)를 브랜드 모델로 선정하고 관련 마케팅 활동을 전개할 예정이다. 카브루 측은 아티스트 권은비의 이미지를 활용해 여름 하이볼 시장에서의 제품 인지도를 확보한다는 계획이다.카브루 관계자는 “‘리얼 레몬 하이볼 生 제로슈거’는 최근 제로슈거 트렌드에 맞춰 당에 대한 부담은 낮추고, 레몬 특유의 상큼함과 청량감은 더욱 강화한 제품”이라며 “올여름 모델을 활용한 디지털 광고와 옥외광고 등 다양한 마케팅 활동을 통해 소비자들과 적극적으로 소통할 계획”이라고 전했다.‘리얼 레몬 하이볼 生 제로슈거’는 6월 3일부터 GS25와 CU에서 만날 수 있으며, 3캔 12,000원에 구매할 수 있다.양승현 리포터