[속보] 코스피 4%대 수직 상승에…매수 사이드카 발동

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세줄 요약 코스피 4%대 급등, 매수 사이드카 재발동

코스피200선물지수 5% 상승, 5분 정지

장중 사상 최고치 경신, 강세 지속

이미지 확대 코스피가 상승 출발해 장중 사상 처음 8600선을 넘어선 1일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.6.1. 연합뉴스

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코스피가 1일 급등하면서 주식시장 과열을 막기 위한 ‘사이드카’(프로그램매수호가 일시효력정지)가 불과 3거래일만에 다시 발동됐다.한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 30분 32초쯤 코스피200선물지수가 가파르게 오르면서 프로그램매수호가 효력이 5분간 정지됐다. 발동 당시 코스피200선물지수는 전 거래일 종가보다 5.02% 오른 1417.90을 기록했다.코스피 시장에서 매수세를 진정시키기 위한 사이드카가 켜진 것은 지난달 27일 이후 3거래일 만이다.사이드카는 주식시장이 갑자기 너무 오르거나 내릴 때 대량 프로그램 매매가 몰려 시장이 혼란해지는 것을 막는 일종의 안전 장치다. 코스피200 선물 가격이 전 거래일 종가보다 5% 이상 상승한 상태가 1분간 지속되면 발동된다.이날 코스피는 개장 직후 8500선을 가볍게 돌파한 데 이어 가파른 상승 랠리에 속도를 붙이며 8800선마저 단숨에 넘어섰다.강력한 매수세가 유입되면서 장중 한때 8874.16까지 고점을 높여 사상 최고치 기록을 다시 썼다. 지수는 현재 가파른 상승에 따른 소폭 숨고르기에 진입했으나, 전 거래일보다 4.27% 오른 8838.43을 나타내며 강세 흐름을 유지하고 있다.김성은 기자