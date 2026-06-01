대한적십자사 서울지사, 봉사원 명예의 전당 등재식 개최…신규 16명 추가

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세줄 요약 서울지사 봉사원 명예의 전당 등재식 개최

1만 시간 이상 봉사원 16명 신규 등재

인도주의 실천과 지역사회 나눔 가치 강조

이미지 확대 (사진=대한적십자사 제공)

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대한적십자사 서울특별시지사는 지역사회에서 1만 시간 이상 활동한 적십자봉사원을 대상으로 지난 28일 서울지사 1층 로비에서 ‘2026년도 봉사원 명예의 전당 등재식’을 개최했다고 밝혔다.이번 행사를 통해 2만 시간 이상 봉사자 박영희(금천), 윤영자(은평), 김숙자(광진) 등 3명, 1만 5천 시간 이상 봉사자 이종옥(구로) 1명, 1만 시간 이상 봉사자 임옥희(성수2가3), 최양숙(화곡2), 이춘자(은평), 오순자(금천), 김옥령(강북), 이기분(동작), 이명숙(영등포), 노희찬(도봉), 이은순(양천), 서정희(서초), 김명순(마포), 현혜옥(동작) 등 12명을 포함해 총 16명의 봉사원이 명예의 전당에 신규 등재됐다.1만 시간 신규 등재자인 이명숙 봉사원의 아들 김종현 씨는 “늘 이웃을 먼저 생각하며 봉사하셨던 어머니가 자랑스럽다”며 “1만 시간이라는 긴 시간 동안 묵묵히 나눔을 실천해 오신 어머니를 존경한다”고 고 소감을 전했다.함께 등재된 서정희 봉사원은 교직 재직 당시 성수대교 붕괴사고와 삼풍백화점 붕괴사고 현장에서 구호 활동을 펼치는 대한적십자사 봉사원들의 활동을 계기로 적십자에 가입했다. 이후 우면산 산사태 당시 가족과 함께 재난구호 활동에 동참하여 서울지사의 남매 봉사자로 활동을 이어왔다.권영규 대한적십자사 서울지사 회장은 “1만 시간의 법칙이 전문가를 만든다면, 오늘 명예의 전당에 오르신 봉사원들은 인도주의 분야의 진정한 전문가”라며 “이분들은 대한적십자사뿐만 아니라 전 세계 적십자가 추구하는 인도주의 정신을 현장에서 실천해 온 소중한 자산”이라고 말했다.현재 대한적십자사 서울지사 1층 로비 벽면에 장식된 명예의 전당에는 이번 신규 등재자를 포함해 총 161명의 1만 시간 이상 5만 시간 이하의 적십자 봉사원들의 얼굴이 등재됐다. 앞으로도 대한적십자사 서울지사는 향후에도 봉사원들과 함께 지역사회 이웃을 대상으로 한 인도주의 구호 및 봉사 활동을 지속할 방침이다.양승현 리포터