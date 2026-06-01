[속보] 5월 수출 878억 달러 월 역대 최대… 53% 껑충

구글에서 서울신문 먼저 보기무역수지 270억 달러…16개월 연속 흑자
올해 5월 수출이 878억 달러로 슈퍼 사이클을 탄 반도체에 힘입어 월 기준 역대 최대 실적을 기록했다.
산업통상부는 1일 5월 수출액이 877억 5000만 달러로 지난해 같은 달보다 53.2% 증가했다고 밝혔다. 이는 월간 단위 기준 역대 최대 실적이다. 이로써 한국 수출은 3월에 이어 3개월 연속으로 800억 달러를 넘어섰다. 수입 역시 608억 달러로 20.8% 증가했지만 수출액이 수입액을 상회하면서 무역수지는 270억 달러로 16개월 연속 흑자 행진을 이어갔다.
5월 반도체 수출은 169.4% 증가한 371억 5000만 달러로 3개월 연속으로 300억 달러를 웃돌며 역대 최대 실적을 달성했다.
세종 강주리 기자
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