[사고] 대투자의 시대… 생산적 금융을 찾다

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2026 서울리더스금융포럼 6월 17일 개최

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세줄 요약 서울리더스금융포럼 6월 17일 개최

생산적 금융과 투자의 시대 주제

산업·금융 연결 전략 집중 논의

2026-06-01 1면

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대한민국 금융의 새로운 미래를 열어 갈 2026 서울리더스금융포럼이 개최됩니다. ‘대한민국 생산적 금융 설계도- 투자의 시대를 열다’를 주제로 열리는 이번 포럼에서는 금융당국과 금융권, 산업 현장의 전문가들이 한자리에 모여 우리 경제의 새로운 성장 전략과 금융의 역할을 논의합니다. 첨단산업과 혁신기업으로 이어지는 자금 흐름, 모험자본 확대, 자본시장의 역할, 산업과 금융의 연결 전략 등 생산적 금융의 방향성과 과제를 깊이 있게 짚어 볼 예정입니다. ﻿﻿■일시:2026년 6월 17일(수) 오전 9시■장소:한국프레스센터 20층 국제회의장■후원:금융위원회, 금융감독원, 전국은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회, 저축은행중앙회, 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)■문의:02-2000-9314(서울리더스금융포럼 사무국)