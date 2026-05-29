신한올 4호기 원자로 건물 공사 시작…2033년 준공

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신한울 4호기 29일 ‘최초 콘크리트 시공’

이미지 확대 경북 울진에 건설중인 신한울 3·4호기. 왼쪽이 3호기, 오른쪽이 4호기다. 한국수력원자력 제공

세줄 요약 신한울 4호기 원자로건물 첫 콘크리트 시공 시작

2024년 건설 허가 뒤 굴착 공사 마무리 단계 진입

2033년 준공 목표, 경북 전력 46% 공급 예상

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경북 울진에 건립되는 원자력발전소인 신한울 4호기가 원자로건물 공사에 돌입했다.한국수력원자력은 신한울 4호기 원자로건물 기초지반 상부에 콘크리트를 붓는 ‘최초 콘크리트 시공’을 29일 시작했다고 밝혔다.‘최초 콘크리트 시공’은 부지 공사와 굴착 등 기초 공사를 끝내고 건물 구조물 공사를 시작할 때 가장 처음 하는 작업이다. 원전의 핵심 시설중 하나인 원자로를 만드는 핵심 공정이다.신한울 4호기는 3호기와 함께 2024년 9월 건설 허가를 받고 부지 굴착 공사를 진행해왔으며 3호기는 지난해 5월 먼저 첫 콘크리트 시공을 했다. 신한울 4호기는 2033년 준공을 목표로 건물 구조물 및 내부 공사, 기자재 설치, 단계별 시험을 거칠 예정이다.신한울 3·4호기가 준공되면 경북 지역 연간 전력 소요량의 약 46%에 해당하는 전력을 공급할 것으로 예상된다.김회천 한수원 사장은 “신한울 3·4호기는 이번에 시공되는 콘크리트처럼 대한민국 에너지 미래를 떠받칠 단단한 기초”라며 “안전을 최우선으로 세계 최고 수준의 원전을 건설하겠다”고 밝혔다.김중래 기자