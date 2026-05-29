금강주택, 검단신도시 ‘신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크’ 입주 개시

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세줄 요약 검단신도시 대단지 입주 개시

역세권·광역교통망 기대감

학교·공원 인접 주거환경

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금강주택이 인천 서구 검단신도시에 공급한 ‘신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크’가 입주 절차를 진행하고 있다. 해당 단지는 지하 3층~지상 최고 25층, 총 1049세대 규모로 조성됐으며 분양 단계에서 실수요층을 중심으로 계약이 진행됐다.교통 환경으로는 인천지하철 1호선 신검단중앙역과 인접한 입지 구조를 갖추고 있으며, 향후 GTX-D 노선 및 서울 5호선 연장 등 광역 교통망 확충 계획이 예정돼 있다. 교육 및 자연 환경의 경우 단지 도보권에 초등학교, 중학교, 고등학교 부지가 위치해 있으며 주변으로 공원이 인접해 주거 인프라를 형성하고 있다.단지 설계 측면에서는 남향 위주 배치와 4베이 판상형 평면 구조를 적용해 실거주 편의성을 반영했으며 단지 내 공간에는 테마 가든이 조성됐다. 공동 커뮤니티 시설로는 골프연습장, 피트니스 센터, 작은 도서관 등이 구축됐다.금강주택은 입주 과정에서의 인프라 관리를 위해 품질 검사와 사전 점검, 조경 식재 관리, 공용부 하자 예비 점검 등을 수행했으며, 입주민을 대상으로 한 현장 안내 및 입주 관리 시스템을 운영 중이라고 밝혔다.금강주택 관계자는 “신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크가 브랜드 신뢰와 분양가, 생활 인프라를 갖춘 단지”라며 “입주자 중심의 서비스 운영으로 관리를 이어가겠다”고 설명했다.한편 시공사인 금강주택은 재무 구조를 바탕으로 주택도시보증공사(HUG)에서 실시한 신용평가 결과 AAA등급을 획득한 바 있다.양승현 리포터