삼성전자 시총 2000조원 돌파…HBM4E 샘플 출하에 ‘기대감’

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세줄 요약 시총 2000조 돌파, 주가 급등

HBM4E 샘플 출하 발표, 기대감 확산

AI 메모리 주도권 선점 행보

이미지 확대 서울 삼성전자 서초사옥. 연합뉴스

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29일 삼성전자의 시가총액이 우선주를 포함해 2000조원을 넘어섰다.한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 53분 기준 삼성전자 주가는 전 거래일 대비 6.01% 오른 31만 7500원에 거래됐다. 시가총액은 1856조 1935억원이다.우선주인 삼성전자우도 8.04% 오른 20만 6250원에 거래되며 시총은 165조 4891억원을 기록했다.삼성전자 보통주와 우선주를 합산한 시총은 2021조 6826억원으로 2000조원을 돌파했다.이날 주가 강세는 삼성전자가 개장 전 세계 최초로 인공지능(AI) 산업 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM)의 7세대 제품 HBM4E 샘플을 출하했다고 발표한 것과 무관치 않다는 분석이 나온다.올해 2월 HBM4(6세대)를 세계 최초로 양산 출하한 데 이어, 불과 3개월 만에 다음 세대 제품 샘플까지 선제적으로 공급하며 차세대 AI 메모리 시장 주도권 굳히기에 나서는 모습이다.윤예림 기자