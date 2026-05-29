독일 머크, 글로벌 사업장에 비바시스템즈 ‘Veeva Vault CRM’ 도입 결정

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세줄 요약 독일 머크, Veeva Vault CRM 전사 도입 결정

디지털 혁신 전략과 데이터 연결성 강화 추진

영업·마케팅·의료정보 업무 효율 제고 기대

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생명과학 분야 클라우드 솔루션 기업 비바시스템즈(Veeva Systems, 이하 비바)는 독일 머크(Merck KGaA)가 자사의 고객관계관리 플랫폼 ‘Veeva Vault CRM’을 전 세계 사업장에 도입하기로 했다고 밝혔다.이번 도입은 독일 머크가 추진 중인 디지털 혁신 전략의 일환으로, 글로벌 조직 전반의 데이터 연결성과 업무 효율성을 높이기 위해 추진됐다. 비바의 Vault CRM은 머크의 데이터 기반 운영 환경과 연계돼 부서 간 프로세스 통합과 고객 중심 업무 체계 고도화를 지원할 예정이다.머크 헬스케어 부문 최고정보책임자(CIO) 마이클 모츠(Michael Motz)는 “비바와의 협력을 지속하게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “Veeva Vault CRM은 머크의 광범위한 디지털 생태계에 유연하게 통합될 수 있으며, 일관된 데이터 관리와 프로세스 운영은 물론 향후 비즈니스 변화에도 효과적으로 대응할 수 있는 기반이 될 것”이라고 밝혔다.비바 유럽 사장 크리스 무어(Chris Moore)는 “독일 머크는 복잡한 질환 분야의 혁신 치료제 개발을 통해 환자 삶의 질 향상에 기여하고 있는 글로벌 과학기술 기업”이라며 “에이전틱 AI 기반 기능과 고객 중심 워크플로우를 지원하는 Vault CRM을 통해 머크의 헬스케어 사업 혁신을 함께할 수 있게 되어 기쁘다”고 전했다.‘Veeva Vault CRM’은 비바의 상용 운영 플랫폼인 ‘Veeva Vault CRM Suite’의 핵심 애플리케이션으로, 영업·마케팅·의료정보(Medical) 등 다양한 커머셜 조직의 업무 효율성을 지원한다. 또한 ‘Veeva AI for Vault CRM’을 통해 AI 기반 자동화와 업무 지원 기능을 제공해 커머셜 조직의 생산성과 고객 대응 역량을 높일 수 있도록 설계됐다.양승현 리포터