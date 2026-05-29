한국민족종교협의회, 2026 민족종교 성지순례 성료

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세줄 요약 경기·강원 일대서 2박 3일 성지순례 진행

130여 명 참여, 교단별 성지 탐방과 교리 발표

교단 간 이해·협력 확대, 공동체 다짐 공유

이미지 확대 (사진 : 한국민족종교협의회 제공)

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사단법인 한국민족종교협의회(회장 김령하)가 지난 5월 26~28일 2박 3일간 경기·강원도 일대에서 ‘2026년 한국민족종교 성지순례’를 개최했다. 이번 행사에는 협의회 임원진과 여성회, 청장년회 등 각 교단 소속 실무자 및 회원 130여명이 함께하며 민족종교의 내력과 계승 방안을 논의했다.행사 첫날에는 경기도 이천 지역 교단별 성지 탐방을 진행했다. 참가자들은 갱정유도를 방문해 교단 관련 안내를 듣고 가치를 되새겼다. 이어 원불교 이천교당을 찾아 교단의 개척 과정과 대각의 의미를 살폈으며, 천도교 해월신사 향아설위 제례법 반포지를 순례하며 인내천 및 생명 존중 사상을 깊이 고찰했다.둘째 날에는 성지순례의 핵심 프로그램인 교리 발표 세미나를 열었다. 교단별 발표자들은 각 교단 고유의 교리와 사상 체계를 소개하고, 현대 사회에서 민족종교가 수행할 역할과 사회적 기여 방안을 제시했다. 참석자들은 질의응답과 토론을 통해 타 교단에 대한 이해를 넓히고 협력 관계를 다졌다.마지막 날에는 전체 일정을 되돌아보는 종합 소감 발표회를 열었다. 참석자들은 2박 3일간 함께 호흡하며 느낀 점을 자유롭게 나눴으며, “교단 간의 벽을 허물고 민족 공동체의 정신문화를 함께 수호해 나가자는 다짐의 시간이었다”는 평가를 공유했다.한재우 협의회 사무총장은 “첫날 성지에서 얻은 깊은 울림이 둘째 날 교리 발표와 마지막 날 소감 공유로 이어지며 한층 더 성숙한 화합의 장이 완성되었다”며 “이번 성지순례를 계기로 각 교단이 더욱 긴밀히 협력하여 우리 사회의 도덕성 회복과 대동화합에 앞장서 나가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터