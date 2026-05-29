은행권 사회공헌 규모 사상 처음 2조원 넘어서

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2026-05-29 B3면

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지난해 은행권의 사회공헌활동 규모가 사상 처음으로 2조원을 넘어섰다.28일 은행연합회가 발표한 ‘2025 은행 사회공헌활동 보고서’에 따르면 지난해 은행권 사회공헌활동 금액은 총 2조 1560억원으로 집계됐다. 전년(1조 8934억원)보다 2626억원(13.9%) 늘어난 규모로, 2006년 관련 통계 집계 이후 최대 수준이다. 분야별로는 지역사회·공익 부문 지원이 1조4350억원으로 전체의 66.6%를 차지했다. 이어 서민금융 지원이 5389억원(25%)으로 뒤를 이었다. 두 분야가 전체 사회공헌 금액의 91.6%였다.이번 보고서에는 은행권이 소상공인과 취약계층 재기 지원을 위해 3600억원을 출연한 ‘새도약기금’ 사례도 별도로 소개됐다. 조용병 회장은 “은행권은 앞으로도 민생이 직면한 다양한 과제를 함께 해결하는 든든한 동반자로서 상생과 포용의 가치를 바탕으로 사회의 긍정적 변화를 이끌어가겠다”고 말했다.박소연 기자