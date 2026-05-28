국제유가, 이란 협상타결 기대감에 급락…WTI 90달러 밑으로

지난달 20일 이후 한달여 만

이란 협상타결 기대에 하락

이미지 확대 국내 주유소 휘발유와 경유 주간 평균 가격이 8주 만에 소폭 하락 전환했다. 25일 서울 한 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다. 뉴시스

세줄 요약 이란-미국 협상 타결 기대에 유가 급락

브렌트유·WTI 5%대 하락, WTI 90달러 하회

호르무즈 해협 운항 복구 발언이 촉매

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이란이 미국과 평화 합의가 체결될 경우 호르무즈 해협을 통한 상업 선박 운항을 한달 내 전쟁 이전 수준으로 복구하겠다고 밝히면서 국제유가가 급락했다.27일(현지시간) ICE선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 94.29달러로 전장 대비 5.3% 하락했다. 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 88.68달러로 전장 대비 5.6% 내렸다. WTI 선물 종가가 배럴당 90달러를 밑돈 것은 지난달 20일 이후 한달여 만이다.이란 국영방송은 이날 양국이 협의 중인 양해각서(MOU)의 비공식 초안을 입수했다면서 미국이 이란 주변에 주둔한 병력을 철수하고 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제하는 내용이 포함됐다고 보도했다.이란은 그 대가로 MOU 체결 한 달 안에 군함을 제외한 호르무즈 해협 통과 선박 수를 전쟁 이전 수준으로 복원하기로 약속했으나, 이란이 선박 항로 지정·관리를 맡고 오만이 이에 협조하기로 한다는 조건이 붙었다고 이 방송은 전했다.미 백악관은 이란 주변에 주둔한 미군 병력 철수 내용이 초안에 포함됐다는 이란 매체 보도에 대해 “날조된 것”이라고 부인했지만, 시장 참가자들은 협상 타결이 가까워지고 있다고 평가했다.뉴욕의 웰스스파이어 어드바이저스의 올리버 퍼시 수석부사장은 “유가는 고점에서 내려오고 있으며, 현재 수준이 적절한 방향에 가까워지고 있다”며 “전쟁이 더 이상 확전되지 않고 모두가 출구전략을 찾고 있다는 인식이 반영되고 있다”고 말했다.김지예 기자