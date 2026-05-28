화이트하우스요양원, 6월 서울 마포구 개소 예정

세줄 요약 6월 마포구 상수동 개소 예정

91병상 도심형 요양시설 조성

한강 조망·생활 중심 케어 강조

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화이트하우스요양원이 오는 6월 서울 마포구 상수동에 개소할 예정이라고 밝혔다.화이트하우스요양원은 한강 조망이 가능한 도심형 요양시설로, 호텔 전문 운영사가 설계와 운영에 참여한 것이 특징이다. 시설은 1인실 15개, 2인실 38개 등 총 91병상 규모로 구성된다.시설 내에는 한강을 바라볼 수 있는 옥상정원과 편백나무실이 마련되며, 각 층에는 노인안전목욕시스템이 적용된 워크인 욕조를 설치해 거동이 불편한 어르신들도 보다 편리하게 목욕 서비스를 이용할 수 있도록 했다.또 층별 간호사와 케어매니저 상주 시스템을 운영해 입소자들의 생활 지원과 일상 케어가 이뤄질 수 있는 환경을 구축할 계획이다.요양원 관계자는 “입소 어르신들이 보다 편안하고 안정적인 환경에서 생활할 수 있도록 시설과 운영 시스템을 준비하고 있다”고 밝혔다.한편 화이트하우스요양원은 한강 조망과 도심 접근성 등을 갖춘 생활 중심 요양환경 조성에 중점을 두고 운영될 예정이다.양승현 리포터