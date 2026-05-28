백현이앤에스 강영규 대표, ‘열분포 진단 및 차단’ 특허로 지식재산처장 표창

세줄 요약 강영규 대표, 열분포 진단 특허로 표창 수상

아크 전 열화 징후 감지, 화재 선제 차단

재난안전제품 선정, 6월 인증서 발급 예정

이미지 확대 백현이앤에스 제공

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신재생에너지 인프라 구축 속도에 비해 안전 관리 체계의 발전이 더디다는 지적이 이어지는 가운데, 화재 등 재난 사고를 미연에 방지할 수 있는 예방형 방재 기술의 정착이 시급한 과제로 떠오르고 있다.이러한 가운데 신재생에너지 및 태양광 안전 솔루션 전문 기업 백현이앤에스는 강영규 대표가 ‘열분포 진단 차단’ 특허 기술로 산업 안전에 기여한 공로를 인정받아 지난 27일 지식재산처장 표창을 수상했다고 28일 밝혔다.이번 표창은 백현이앤에스만의 독보적인 ‘열분포 진단 및 차단’ 특허 기술이 지닌 혁신성과 재난 예방 효과를 국가적으로 인정받은 결과다. 태양광 발전소 화재의 가장 큰 원인으로 꼽히는 직류(DC) 아크(Arc)는 순식간에 대형 화재로 이어져 치명적인 위협이 된다.백현이앤에스의 특허 기술은 아크가 유발되기 전 부품 단계에서 발생하는 열화 현상에 착안했다. 접속함 내부의 열분포 상태를 실시간으로 측정하여 육안으로 확인하기 어려운 미세 발열 징후를 사전에 감지하는 것이 해당 기술의 요체다. 아크 발생 이후의 사후 감지가 아닌, 아크로 발전할 수 있는 열화 징후를 선제적으로 진단해 위험 요인이 포착되면 즉시 모듈별 신속차단장치(RSD)와 연동해 전력을 물리적으로 통제한다. 이를 통해 화재 발생 환경을 사전 차단하는 이중 안전망을 형성했다.특히 백현이앤에스는 해당 기술이 적용된 제품으로 ‘2026년 상반기 재난안전제품’에 선정됐다. 재난안전제품 인증은 국민 안전과 밀접한 제품의 품질과 기술력을 국가가 검증하는 제도로, 현재 공식 인증을 위한 대국민 의견 수렴 절차가 진행되고 있다. 해당 과정을 거쳐 오는 6월 최종 인증서 발급이 예정되어 있으며, 이를 통해 백현이앤에스는 기술적 공신력과 방재 성능을 대내외에 증명하게 된다.국가 안전망 구축에 기여하고자 대외 활동에도 꾸준히 참여하고 있는 백현이앤에스는 지난 22일 한국방재협회가 주최한 행사에서 재난안전신기술 홍보 부스에 참가해 방재 분야 관계자들과 교류하며 의미 있는 시간을 가졌다. 이 자리에서 핵심 특허가 적용된 ‘열분포 진단 차단 및 모듈 입력 차단 시스템’을 소개하며, 사후 대응이 아닌 사전 예방 시스템이 갖는 실질적인 방재 효과를 알리는 데 주력했다.이러한 행보에 이어 백현이앤에스는 오는 6월 24일부터 26일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 열리는 ‘대한민국 전기산업엑스포’에 연이어 참가한다. 이번 엑스포에서는 지식재산처장 표창과 재난안전제품 선정으로 검증된 열분포 진단 화재 예방 접속함(접속반)과 RSD 결합 솔루션을 전면에 내세워 태양광 안전 시장에서의 입지를 더욱 확고히 다질 예정이다.강영규 대표는 “태양광 화재의 주범인 아크 현상은 결국 사전 열화 징후를 동반하기 때문에, 이를 열분포 진단으로 정확히 짚어내는 기술력이 이번 표창을 통해 그 가치를 인정받았다”며 “치명적인 화재 요인을 사전에 차단하는 당사의 재난안전신기술과 국가 인증 재난안전제품을 통해 소방대원과 현장 관리자의 생명을 지키고, 태양광 발전소의 안전 지수를 획기적으로 높이겠다”고 수상 소감을 밝혔다.한편 백현이앤에스는 열분포 진단 특허 기술을 중심으로 조달청 우수 제품 지정, 신제품(NEP) 인증, 재난안전신기술인증(NET), 성능인증(EPC)을 비롯해 중소기업기술마켓(한국전력공사 및 발전 6사) 인증 등을 취득해 기술적 신뢰성을 확보한 상태다. 회사는 기 확보한 국가 인증 성과에 향후 발급될 재난안전제품 인증을 결합하여 공공 조달 분야와 민간 발전소 부문의 통합 안전 솔루션 공급을 지속 추진할 계획이다.양승현 리포터