[속보] 한은, 올해 성장률 2.6%로 대폭 상향…기준금리 연 2.5% 유지

세줄 요약 기준금리 2.5% 유지, 8차례 연속 동결

올해 성장률 전망 2.0%→2.6% 상향

반도체 호조와 물가 압력 동시 반영

이미지 확대 신현송 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석해 의사봉을 두드리고 있다. 2026.5.28. 사진공동취재단

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한국은행이 28일 우리나라 기준금리를 현 2.5% 수준에서 묶어두기로 결정하고 올해 경제 성장 전망을 0.6%포인트 대폭 올려 잡았다. 반도체 산업 호조로 경기가 예상을 크게 웃도는 한편, 물가 상승 압력이 끈질기게 이어지는 상황을 반영한 결정이다.한은의 금융통화위원회는 28일 열린 통화정책방향 결정 회의를 열고 기준금리를 연 2.5%로 현상 유지하기로 결정했다. 지난해 7월부터 시작해 올해 4월까지 이어진 흐름을 그대로 이어간 8차례 연속 동결이다.수출 호조로 경기 회복에는 청신호가 켜졌지만 중동 분쟁으로 인한 기름값 상승이 물가를 자극하는 상황을 감안했다.물가 불안은 여전한 숙제로 남아 있다. 한은은 소비자물가 상승률이 올해 2.7%, 오는 2027년에는 2.3%에 달할 것으로 내다봤다. 물가 압력 탓에 한은이 당분간 금리 인하를 미루고 ‘매파적(통화긴축 선호)’인 태도를 강화할 것이라는 전망도 나온다.우리나라 경제의 성장 엔진은 예상보다 훨씬 강하게 돌고 있다. 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP)은 전 분기 대비 1.7% 성장했다. 이는 한은이 지난 2월에 예상했던 0.9%보다 두 배 가까이 높은 수치다.반도체 경기 회복 주기가 당초 전망보다 더 강하고 오래 지속될 것이라는 분석이 힘을 얻으면서 국내외 주요 기관들은 우리나라의 올해 성장률 눈높이를 일제히 올리는 추세다.이에 따라 한은도 올해 실질 GDP 성장률 전망치를 기존 2.0%에서 2.6%로 높여 잡았다. 다만 내년 성장률은 이보다 다소 완만한 2.1% 수준이 될 것으로 내다봤다.김성은 기자