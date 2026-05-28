[속보]한은, 기준금리 8연속 동결…연 2.50%

세줄 요약 기준금리 연 2.50% 8회 연속 동결

중동 전쟁 장기화·유가 상승 영향

생산자·소비자물가 동반 상승 압력

이미지 확대 신현송 한은 총재 첫 금통위 신현송 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 취임 후 첫 금융통화위원회 본회의를 주재하고 있다. 2026.5.28 사진공동취재단

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한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%로 동결했다.한은은 28일 신현송 총재 취임 후 첫 금융통화위원회(금통위) 회의를 열고 기준금리를 연 2.5%로 동결했다. 지난해 5월 금리를 0.25% 포인트 내린 뒤 8회 연속 금리를 동결한 것이다.한은이 금리를 동결한 배경에는 중동 전쟁 장기화가 있다. 국제 유가가 높은 수준을 유지하면서 최근 국내 생산자물가와 소비자물가가 차례로 크게 오르고 있는 점이 영향을 미친 것으로 보인다.지난 4월 생산자물가지수는 2.5% 상승해 외환위기 때인 1998년 2월(2.5%) 이후 가장 큰 폭으로 상승했다. 특히 원재료가 28.5% 급등해 1980년 통계 작성 이후 역대 최고치를 기록했다. 같은 달 소비자물가지수 역시 2.6% 올라 목표 수준(2.0%)을 상회했다. 석유류가 21.9% 올라 러시아·우크라이나 전쟁 초기인 2022년 7월(35.2%) 이후 3년 9개월 만에 최고 상승률을 나타냈다.소비자물가 상승률은 올해 1월과 2월 2.0%로 안정됐으나, 3월 2.2%, 4월 2.6% 등으로 크게 뛰었다. 5월 오름폭은 더 확대될 것으로 한은은 보고 있다.황비웅 기자