경제 코스모뷰티서울 찾은 외국인 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/27/20260527500204 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-27 15:50 입력 2026-05-27 15:50 이미지 확대 27일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 서울국제화장품ㆍ미용산업박람회(코스모뷰티서울) 및 국제건강산업박람회를 찾은 외국인들이 전시장을 관람하고 있다. 2026.5.26 도준석 전문기자 27일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 서울국제화장품ㆍ미용산업박람회(코스모뷰티서울) 및 국제건강산업박람회를 찾은 외국인들이 전시장을 관람하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 코스모뷰티서울은 어떤 산업박람회와 함께 열렸나? 국제건강산업박람회 국제의료기기박람회