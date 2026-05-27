메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

코스피, 8228.70 마감…사상 최고치 또 갈아치웠다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-05-27 16:32
입력 2026-05-27 15:36
세줄 요약
  • 코스피, 2.25% 상승하며 8228.70 마감
  • 반도체 대형주 강세가 지수 상승 견인
  • 레버리지 ETF 16종 상장, 매수세 확대
이미지 확대
27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 및 SK하이닉스 주가 등이 표시되고 있다. 2026.5.27. 연합뉴스
27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 및 SK하이닉스 주가 등이 표시되고 있다. 2026.5.27. 연합뉴스


거침없는 상승세를 이어가는 코스피가 또 한 번 역대 최고 기록을 갈아치웠다.

27일 유가증권시장에서 코스피는 전 거래일보다 2.25% 오른 8228.70으로 장을 마쳤다.

증시를 역사적 고점으로 이끈 주역은 단연 반도체 ‘투톱’인 삼성전자와 SK하이닉스였다. 이날 두 종목의 주가를 2배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF) 16종이 무더기로 상장되면서 강력한 매수세를 불러일으켰다.

SK하이닉스는 9.31% 급등한 224만 3000원으로 장을 마치며 지수 상승의 견인차 역할을 했다.



삼성전자 역시 장중 33만원까지 치솟았으나 이후 상승 폭을 일부 반납하며 2.68% 오른 30만 7000원에 거래를 마감했다.

김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
코스피 상승의 주요 원인은 무엇인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기