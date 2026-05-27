인테리어 디자이너 김우재, 도쿄 디자인 어워즈서 ‘Data Center as Public Interior’로 Gold 수상

세줄 요약 산업용 공장 리노베이션으로 금상 수상

데이터센터와 공공 공간의 공존 제안

보안·개방성·시민 경험을 함께 설계

이미지 확대 Data Center as Public Interior

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인테리어 디자이너 김우재가 ‘데이터 센터 애즈 퍼블릭 인테리어(Data Center as Public Interior)’ 프로젝트로 ‘2026 도쿄 디자인 어워즈(Tokyo Design Awards 2026)’의 인테리어 디자인 리노베이션(Interior Design – Renovation) 부문에서 금상(Gold Winner)을 수상했다.이번 프로젝트는 기존 산업용 공장 건물을 리노베이션해 데이터센터와 공공 공간이 공존할 수 있는 새로운 형태의 인테리어 환경을 제안한 점에서 높은 평가를 받았다. 단순한 산업시설 보존을 넘어 디지털 인프라와 시민 경험, 문화적 프로그램을 결합한 공간 구조를 제시했다는 점이 특징이다.해당 프로젝트는 디지털 시스템이 도시 전반에 깊숙이 작동하고 있음에도 정작 이를 지탱하는 데이터 인프라는 시민의 일상과 분리된 채 비가시적으로 운영되고 있다는 문제의식에서 출발했다. 그는 데이터센터를 단순한 기술 설비 공간이 아닌, 도시와 시민 경험 속에서 다시 인식될 수 있는 공공적 공간으로 해석하고자 했다.특히 기존 데이터센터가 폐쇄성과 보안 중심 구조를 유지해온 것과 달리, 이번 프로젝트는 서버 인프라와 함께 전시 공간, 코워킹 공간, 공용 동선 등 다양한 공공 프로그램이 공존하는 구조를 제안했다. 고보안 서버 영역과 시민이 이용하는 공공 영역을 기능적으로 분리하면서도 시각적 연결성과 공간 흐름은 유지할 수 있도록 설계했다.공간은 접근성과 환경 제어 수준에 따라 단계적으로 구성됐다. 가장 외부에는 시민이 자유롭게 이용 가능한 전시 및 공공 프로그램이 배치되고, 내부로 갈수록 업무·연구·협업 공간이 이어진다. 최종적으로 가장 높은 보안과 정밀한 환경 제어가 요구되는 서버 공간이 별도의 레이어 안에 배치되는 구조다.이를 통해 이용자는 공간을 이동하는 과정 속에서 자연스럽게 디지털 인프라의 존재를 경험하게 된다. 기계 설비와 서버 공간 역시 단순한 기술 요소가 아닌 건축적 경험의 일부로 읽히도록 구성됐다.프로젝트는 산업유산 재활용이라는 도시적 과제와 디지털 인프라 재해석이라는 동시대적 의제를 함께 다룬 점에서도 의미를 갖는다. 과거 산업 생산의 장소였던 공장 건물을 오늘날 정보 흐름과 공공 경험이 교차하는 공간으로 전환함으로써, 도시 인프라의 새로운 가능성을 제시했다는 평가다.김우재는 현재 미국 NBBJ에서 인테리어 디자이너로 활동하고 있으며, 기업 사옥과 대규모 워크플레이스, 경험 중심 상업 공간 프로젝트 등에 참여하고 있다. 그는 공간 전략과 디자인 개발, 시각화 작업 등 다양한 설계 단계에서 활동하는 동시에 기술 인프라와 인간 중심 디자인의 접점을 연구하고 있다.이번 수상작 역시 기술 설비와 도시 경험, 보안과 개방성, 기능성과 공공성 사이의 관계를 실내 건축 언어로 풀어낸 프로젝트로 평가받고 있다.양승현 리포터