부산항만공사, 40개국 1000여 기업 모인 ‘닝보 포럼’서 공급망 전략 소개

닝보저우산항만그룹 사장단과 면담

“공급망 위기 해결에 국제 협력 강화”

이미지 확대 송상근 (사진 왼쪽 세번째)부산항만공사 사장이 26일 중국 닝보에서 닝보저우산항그룹 사장단과 면담을 하고 있다. 부산항만공사 제공

세줄 요약 글로벌 포럼서 부산항 공급망 전략 소개

스마트항만·디지털 전환 추진 성과 강조

닝보항과 협력 확대·PCO 논의 진행

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부산항만공사(BPA)가 26일 중국 닝보에서 열린 ‘제10회 닝보 해상실크로드 항만협력포럼’ 고위급 라운드 테이블에서 글로벌 공급망 안정화를 위한 부산항의 대응전략과 주요 추진 성과를 소개했다.27일 부산항만공사에 따르면 올해 10회째를 맞은 닝보 해상실크로드 항만협력포럼은 국제 항만·해운 전문 포럼이다. 포럼은 전 세계 40개 이상의 국가와 지역에서 1000여개 해운·항만 기업, 국제기구 및 관련 기관이 참여하는 협력 플랫폼이다.송상근 부산항만공사 사장은 이날 고위급 라운드 테이블에서 지정학적 리스크 확대와 글로벌 해상운송망 재편, 공급망 불확실성 증가 등으로 항만의 역할이 단순한 화물 처리 거점을 넘어 국제교역과 공급망 안전을 뒷받침하는 핵심 인프라로 확대되고 있다고 강조했다.특히 “부산항은 세계 주요 환적 거점항만으로서 글로벌 네트워크와 안정적인 항만운영 역량을 바탕으로 동북아 물류 흐름을 연결하고 있다”면서 급변하는 해운·항만 환경 속에서도 공급망의 실질적 안정성을 높이기 위해 스마트 항만 구축, 디지털 전환, 해외물류센터 운영 및 항만 간 협력 확대 등을 추진하고 있다고 설명했다.그러면서 “공급망 위기는 어느 한 국가나 항만만의 노력으로 해결하기 어려운 공동의 과제”라며 “부산항은 주요 글로벌 항만과의 협력을 강화해 더욱 탄력적이고 안전하며 스마트한 항만 생태계 조성에 기여하겠다”고 국제협력의 중요성을 강조했다.송 사장은 포럼 참석에 앞서 닝보저우산항만그룹 사장과 면담을 갖고 양 항만 간 우호 협력과 상호 발전 방안을 논의했다. 닝보저우산항은 컨테이너 처리량 기준 세계 3위, t기준 세계 1위 항만이다.면담에서 양측은 동북아 물류 네트워크 강화, 항만 운영 효율화, 친환경·탄소중립 대응, 스마트항만 전환 등 주요 현안을 공유하고 향후 선박 입출항 최적화(Port Call Optimization, PCO) 관련 협력 가능성을 모색했다.또 중국 현지에 진출한 우리 해운·물류 기업들과 간담회를 열고 애로사항을 청취했다.부산항만공사 관계자는 “이번 닝보 출장을 계기로 중국 주요 항만 및 현지 해운·물류 업계와의 네트워크를 한층 더 강화하고 글로벌 공급망 재편 흐름에 선제적으로 대응하겠다”고 밝혔다.김중래 기자