남부발전, 에너지절약 캠페인 전개

승용차 5부제 동참 등 집중 홍보

이미지 확대 한국남부발전 직원들이 26일 부산 사하구 부산빛드림본부 인근 감천나누리파크에서 에너지절약 국민행동 캠페인을 벌이고 기념사진을 촬영하고 있다. 한국남부발전 제공

세줄 요약 감천나누리파크서 에너지절약 거리 캠페인 전개

자원 안보 위기 속 전력 수급 안정 대응 홍보

승용차 5부제·대중교통 등 생활 실천 안내

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한국남부발전이 부산 사하구 감천동 일대에서 자원 안보 위기 극복을 위한 에너지절약 캠페인을 벌였다고 27일 밝혔다.남부발전 부산빛드림본부는 지난 26일 감천나누리파크 일대에서 시민들을 대상으로 에너지절약 국민행동 거리 캠페인을 했다. 부산 사하구 감천동에 있는 감천나누리파크는 남부발전이 조성해 지역 주민에 무료로 개방중인 공원이다.이번 캠페인은 최근 중동전쟁에 따른 자원 안보 위기 경보 발령 상황 속에서 전력 수급에 안정적으로 대응하고 범국민적 에너지절약 문화를 확산하기 위해 마련됐다.남부발전 직원들은 시민들이 생활 속에서 실천할 수 있는 ▲승용차 5부제 동참 ▲대중교통 이용 확대 ▲적정 실내 온도 유지 ▲불필요한 조명 끄기 ▲대기전력 차단 등 주요 에너지절약 방안을 집중 홍보했다.유동석 남부발전 부산빛드림본부장은 “여름철 전력 수급 안정과 시민 불편 최소화를 위해 에너지 확보 및 절약에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김중래 기자