[서울데이터랩] 나스닥 강세 속 뉴욕증시 혼조 마감…반도체주 급등에 기술주 중심 매수

세줄 요약 다우 하락, 나스닥·S&P500 상승 마감

필라델피아 반도체 지수 5%대 급등

마이크론·AMD 등 반도체주 강세 주도

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26일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 기술주와 반도체주 강세에 힘입어 나스닥 중심으로 상승했지만, 다우존스는 약세를 보이며 혼조세로 거래를 마쳤다. 이날 다우존스 지수는 전장보다 118.02포인트(0.23%) 내린 5만 461.68에 마감했다. 반면 S＆P 500 지수는 45.65포인트(0.61%) 오른 7519.12, 나스닥 종합지수는 312.21포인트(1.19%) 상승한 2만 6656.18에 장을 마쳤다.대형 기술주 중심의 나스닥100 지수는 519.68포인트(1.76%) 오른 3만 1.32를 기록했고, 필라델피아 반도체 지수는 674.36포인트(5.53%) 급등한 1만 2876.91로 마감했다. 반면 시장의 불안 심리를 반영하는 VIX 지수는 17.01로 2.53% 올랐다.업종별로는 반도체와 성장주 강세가 두드러졌다. 나스닥 시가총액 상위 종목 가운데 AMD는 7.78% 급등했고, 브로드컴은 1.90%, 테슬라는 1.78%, 메타는 0.34%, 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 1.54%, 1.44% 상승했다. 특히 마이크론 테크놀로지는 19.29% 폭등하며 반도체 투자심리를 크게 끌어올렸다. 인텔도 3.07%, 램리서치는 5.68%, 어플라이드 머티어리얼즈는 5.26% 올랐다.반면 일부 초대형 기술주는 상대적으로 부진했다. 엔비디아는 0.22%, 애플은 0.16%, 마이크로소프트는 0.61%, 아마존은 0.39% 각각 하락 마감했다. 넷플릭스도 1.04%, 시스코 시스템즈는 1.73%, 코스트코는 2.46% 내렸다.뉴욕거래소 상위 종목에서는 경기민감주와 금융주가 일부 선방했다. 캐터필러는 3.26%, GE 에어로스페이스는 3.85%, HSBC 홀딩스 ADR은 1.87%, TSMC ADR은 1.93% 상승했다. 제이피모간체이스와 뱅크오브아메리카, 모간스탠리도 각각 0.12%, 0.77%, 0.36% 오르며 금융주가 비교적 안정적인 흐름을 나타냈다.반면 에너지와 방어주 일부는 약세였다. 엑슨모빌은 3.30%, 셰브론은 3.51% 하락했고, 유나이티드헬스 그룹은 2.99%, 존슨앤드존슨은 1.21%, 코카콜라는 1.25%, P＆G는 1.02% 내렸다. 버크셔 해서웨이 클래스A와 클래스B도 각각 0.57%씩 밀렸다.거래량 측면에서는 나스닥 종합지수가 18억 3402만주, S＆P 500 지수가 30억 4624만 8000주를 기록했고, 다우존스 지수 관련 거래량은 5억 3036만 8000주 수준으로 집계됐다. 다우운송지수는 2.13% 상승해 2만 1209.25를 기록하며 산업·운송주 전반의 매수세도 일부 확인됐다.이날 미국 증시는 지수별로는 혼조였지만, 반도체 업종 급등이 시장 전반의 투자심리를 주도한 장세로 요약된다. 특히 필라델피아 반도체 지수의 5%대 급등과 마이크론, AMD, 램리서치, 어플라이드 머티어리얼즈 등의 강한 상승이 나스닥 강세를 이끌었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자하승연 기자