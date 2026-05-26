엑셀라, 멀티체인 자산 이동 인터페이스 공개… “체인 간 전송 간소화”

세줄 요약 엑셀라, 체인 간 자산 이동 인터페이스 공개

이더리움 등 9개 네트워크 우선 지원

전송·교환·API 기능 추가 계획

이미지 확대 (엑셀라 제공)

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블록체인 상호운용성 네트워크 엑셀라(Axelar)가 사용자의 블록체인 간 자산 이동을 지원하는 인터페이스를 출시했다고 밝혔다.이번 인터페이스는 엑셀라의 탈중앙화 상호운용성 네트워크 인프라를 기반으로 작동하며, 사용자가 체인 간 자산 전송을 수행할 수 있도록 설계됐다. 이용자가 출발 체인과 도착 체인을 지정하면 지원 대상 자산의 이동이 진행되는 구조다.현재 지원되는 체인은 이더리움, 베이스, BNB 체인, 아비트럼, 폴리곤, 옵티미즘, 아발란체, 이뮤터블, 파일코인 등 9개 네트워크다. 엑셀라는 현재 50개 이상의 블록체인과 1000개 이상의 토큰을 연결하는 상호운용성 인프라를 가동 중이며, 향후 지원 범위를 단계적으로 넓혀갈 계획이다.엑셀라 측은 스테이블코인 및 토큰화 자산(RWA) 시장의 확대로 멀티체인 환경이 확산됨에 따라 자산 이동에 대한 수요가 제기되고 있다고 분석했다. 이에 따라 기존의 여러 애플리케이션으로 분산되어 운영되던 체인 간 이동 경로를 하나의 접점으로 단일화하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.향후에는 익스프레스 전송 기능, 인터페이스 내 토큰 교환 시스템, 개발자용 응용프로그램 인터페이스(API) 등의 기능 추가가 예정돼 있다. 더불어 솔라나, XRP 레저, 스텔라, 수이 등 신규 블록체인 체인에 대한 지원 범위도 순차적으로 넓혀갈 방침이다.양승현 리포터