탑텐키즈, 육아 일상 콘텐츠로 베이비 라인 공략…판매 최대 330% 증가

세줄 요약 이채연 협업 육아 콘텐츠로 젊은 부모층 공략

공개 11일 만에 543만 조회수, 검색량 급증

베이비 라인 매출 최대 330% 상승

이미지 확대 유튜브 채널 ‘캐릭캐릭 채연이 LEECHAEYEON’ 속 탑텐키즈가 소개된 장면. 탑텐 제공

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신성통상 아동복 브랜드 탑텐키즈(TOPTEN KIDS)가 유튜브 채널 ‘캐릭캐릭 채연이 LEECHAEYEON’과 협업한 콘텐츠가 젊은 부모 세대의 호응을 받으며 탑텐키즈 베이비 라인에 대한 관심을 높였다.영상에는 가수 이채연이 이웃집 아기를 돌보며 함께 스타필드 하남 탑텐·탑텐키즈 복합 매장을 찾아 쇼핑하는 장면이 담겼다. 올해로 론칭 10주년을 맞은 탑텐키즈의 브랜드 스토리와 체험존, 냉감 소재로 시원한 착용감을 구현한 ‘쿨에어 코튼’ 라인 제품들이 소개됐다.이 콘텐츠는 공개 11일 만에 롱폼 46만·숏폼 97만 조회수를 기록했다. 콘텐츠 공개 시점과 맞물린 어린이날 연휴 기간(5월 1~5일) 탑텐베이비 키워드 검색량은 전년 동기 대비 144% 상승했다. 같은 기간 탑텐키즈 베이비 라인 매출은 전주 대비 202%, 키즈 카테고리도 전주 대비 150% 올랐다. 영상에서 노출된 주력 제품들도 전주 대비 최대 330% 이상 매출이 뛰었다.탑텐키즈 베이비 라인은 2022년 수요가 가장 높은 실내복으로 시작해 2023년 아웃웨어까지 확대하며 토탈 유아동 카테고리를 구축했다. 스타필드시티 명지점 탑텐키즈 매장의 베이비 카테고리 매출 비중은 2024년 약 5%에서 지난해 약 15%로 확대됐다. 올해 초 스타필드빌리지 운정점에서 운영한 베이비 라인 팝업스토어는 11일 만에 약 1억 2000만원의 매출을 기록했다.현재 진행 중인 탑텐 연중 대표 브랜드 행사 ‘텐텐데이’에서 쿨에어 코튼 라인, 바람막이 등 봄·여름(SS) 주력 제품과 탑텐키즈 베이비·주니어 등 다양한 제품을 판매하고 있다.김현이 기자