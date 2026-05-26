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스타벅스 ‘탱크 데이’ 논란 관련 대국민 사과하는 정용진 회장

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-05-26 12:10
입력 2026-05-26 12:10
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정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 지난 5월 18일 진행된 스타벅스의 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란과 관련한 대국민 사과를 하기 위해 입장하고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자
정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 지난 5월 18일 진행된 스타벅스의 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란과 관련한 대국민 사과를 하기 위해 입장하고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자


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정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 지난 5월 18일 진행된 스타벅스의 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란과 관련해 고개 숙여 사과하고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자
정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 지난 5월 18일 진행된 스타벅스의 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란과 관련해 고개 숙여 사과하고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자


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정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 지난 5월 18일 진행된 스타벅스의 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란과 관련한 입장을 밝히고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자
정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 지난 5월 18일 진행된 스타벅스의 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란과 관련한 입장을 밝히고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자


정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 지난 5월 18일 진행된 스타벅스의 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란과 관련해 고개 숙여 사과하고 있다.

이지훈 기자
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