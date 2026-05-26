스타벅스 ‘탱크 데이’ 논란 관련 대국민 사과하는 정용진 회장

“낮 최고 50도까지 오른다” 살인 더위에 초비상…벌써 37명 숨진 ‘이 나라’

“19개월 딸, 남탕 데려가도 되나요?” 초보아빠에 ‘발칵’…남탕에 딸, 몇 살까지?

말투 어눌한 이경규…“뇌졸중 아니냐” 건강검진 결과 밝혔다

“아들이 벌써 이렇게 컸네”…유모차 끄는 홍상수·뒤따르는 김민희

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

글·사진 박상준 여행작가 시골의 초록 낭만… 멍 하니 스며드네

김주연 기자 덕수궁 돌담길 ‘성년례’부터 오케스트라 공연까지…청소년 위한 5월

유규상 기자 日에서 되찾으려 했던… 이 길 밟지 못하고 의병장은 떠났다

워싱턴 임주형 특파원 하원뿐만 아니라 상원도 패배 우려...중동 전쟁 트럼프에 ‘독’ 되나

박성국 문화체육부 기자 피맛 뒤 그 단맛을 향해 올랐다, ‘천국의 다리’

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 지워지지 않는 ‘오월의 핏자국’… 살아 낸 문장으로 치르는 장례

오경진의 폐허에서 무한으로

세종 강주리 기자 “드론 공격? 원전, 시속 800㎞ 항공기 충돌도 견뎌”…바라카 원전 진짜 고민은

박상연·명종원 기자 “‘돈만 주면 다 된다’ 성착취에 무감한 사회, 10대 피해 점점 늘어”

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

유용하 과학전문기자 소는 인지 능력 낮다?…축사의 소들, 주인과 외부인 알아본다

유승혁 기자·이지 수습기자 35%의 협상력·1%의 체념…삼성 타결 뒤 번진 중소기업 한숨

박효준·강동용 기자 시도지사 선거 토론회 한 번 하고 끝?…‘최소 3회 보장’ 법안 발의

권훈 전문기자 LPGA투어 접고 KLPGA투어 뛰어든 태국 선수 분짠, 28번째 출전 경기에서 ‘코리안드

김현이 기자 “3년에 공장 하나씩” 꿈이 현실로…‘K뷰티 왕국’ 이끈 코스맥스 회장의 집념

정연호 기자 “엄마, 그러면 죽어!” 이웃집 아이가 들은 그날 밤 소름 돋는 아이 목소리의 주인공은?

듣는 그날의 사건현장

유용하 과학전문기자 “오늘 어쩐지 고기 먹고 싶은데” 과학적 근거 찾았다

김경두 기자 주식 손실 났는데 세금 내라고?…서학개미가 봐야 할 ‘양도세 가이드’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

해남 김예슬 기자 “검은 반도체에 600억 베팅”… 생산적 금융 뜬다

[천태만컷] 쓰레기장의 질서, 관리가 만든 차이 / 오장환 사진부장

[기고] 도심 가로수 변화에 거는 기대 / 윤명중 한국나무종합병원 부원장

[기고] AI 시대, 데이터 강국의 길 / 이영섭 동국대 통계학과 교수

[이세라의 브랜드 앤 아트] 로에베, 공예를 품다 / 이세라 아츠인유 대표·작가·방송인

[열린세상] 인생의 목적이 뭐야 / 정지우 변호사·작가

[세종로의 아침] 청주공항 급성장, 패러다임 변화의 신호탄 / 손원천 문화체육부 선임기자

[서울광장] 머스크의 절대권력, 한국의 성과급 갈등 / 박상숙 논설위원

탱크 데이 커피 데이

정용진 회장이 사과한 이벤트는 무엇인가?

기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!

정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 지난 5월 18일 진행된 스타벅스의 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란과 관련해 고개 숙여 사과하고 있다.이지훈 기자

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