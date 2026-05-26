원진성형외과, 인테리어 리뉴얼로 글로벌 고객 공간 조성… 해외 환자 유치 확대

세줄 요약 해외 환자 유치 위한 원내 리뉴얼 진행

글로벌 허브 콘셉트로 라운지·체험존 조성

다국어 안내 도입해 외국인 편의 강화

이미지 확대 (사진 제공=원진성형외과)

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원진성형외과가 해외 환자 유치 규모 확대를 목적으로 원내 인테리어 리뉴얼을 실시하고 관련 시설을 구축했다고 26일 밝혔다.병원 측 설명에 따르면 이번 인테리어 리뉴얼은 해외 이용객 유입과 K-뷰티 수요 변동에 대응하기 위해 진행됐으며, 공간 구성의 핵심 주제는 ‘글로벌 허브(Global Hub)’로 설정됐다.원진성형외과 관계자는 “국내외 환자를 대상으로 체계적인 의료 서비스를 제공하기 위해 글로벌 고객 라운지, 쁘띠 시술 센터, WJ코스메틱 체험존 등을 원내에 새로 조성했다”며 “회복 기간이 단기적이고 일상생활 유지가 가능한 쁘띠 시술 부문의 수요가 제기되면서 외국인 환자의 내원 빈도도 변동을 보이고 있다”고 밝혔다.원진성형외과의 자체 더마 코스메틱 브랜드인 WJ코스메틱 체험존은 국내외 소비자에게 브랜드 정보를 전달하기 위해 기획된 공간이다. 체험존 내 인테리어는 브랜드 정체성을 반영하는 구조로 연출됐으며, 동선에 맞춰 휴식 공간이 배치됐다. 또한 외국인 이용객을 고려해 다국어 안내 서비스를 도입함으로써 글로벌 고객의 접근 경로를 정비했다.강문석 원진성형외과 대표원장은 “K-뷰티에 대한 글로벌 관심이 높아지면서 의료관광과 미용 수술, 시술을 함께 경험하려는 해외 고객들이 꾸준히 늘고 있다”며 “시설 리뉴얼과 서비스 정비를 통해 국내외 이용객의 공간 만족도를 조성해 나갈 방침”이라고 강조했다.양승현 리포터