고용 절벽·자산 소외·부채 폭탄·주거 빈곤… ‘사면초가’ 청년

역대 최고 고용률 속 ‘나홀로 감소’

﻿기성세대와 자산 격차 더 커지고

30대 평균 1억원 넘는 빚에 허덕

끊어진 주거사다리, 임차가 82.6%

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세줄 요약 청년 고용률 24개월 연속 하락, 일자리 불안 심화

자산 격차 확대와 빚투 확산, 부채 위험 급증

주거 빈곤과 고립 심화, 삶의 기반 약화

2026-05-26 12면

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20~30대 청년층에 부는 고용 한파가 멈추지 않는 가운데 청년층과 기성세대와의 자산 격차도 갈수록 벌어지고 있다. 자산을 키우려고 대출을 받았더니 부채에 허덕이고, 치솟는 집값에 내 집 마련은 꿈도 꾸기 어려운 상황이 됐다. 여기에 노년층에 나타나던 ‘고립’의 문제마저 청년층을 덮치고 있다.국가데이터처에 따르면 15~29세 청년층 고용률은 2024년 5월부터 지난달까지 24개월 연속 ‘마이너스’를 기록했다. 지난달 15~64세 고용률이 전년보다 0.1% 상승한 70.0%를 기록하며 4월 기준 역대 최고치를 기록했지만 청년층 고용률은 같은 기간 45.3%에서 43.7%로 1.6% 포인트 감소했다. AI의 ‘일자리 대체’ 사정권에 가장 먼저 든 것도 신규 채용자가 많은 청년층이다. 데이터처 관계자는 25일 “전문·과학 및 기술서비스업 취업자 수가 지난 4월 역대 최대 폭인 11만 5000명 급감하고, 산업의 근간인 제조업 취업자 수가 5만 5000명 감소한 건 청년 고용 악화와 맞물려 있다”고 분석했다.청년층 고용 악화는 소득과 자산의 격차 확대로 이어졌다. 가계금융복지조사에 따르면 청년층 가구주의 지난해 순자산은 7489만원, 50대는 3억 7026만원이었다. 두 세대 간 격차는 2017년 2억 9537만원에서 지난해 4억 4365만원으로 확대됐다. 2017년 이후 가파른 집값 상승이 세대 간 자산 격차를 벌린 주범으로 지목됐다. 청년층이 고를 수 있는 선택지는 ‘빚’이었다. 증시 호황이 겹치면서 청년들은 대거 ‘빚투(빚내 투자) 러시’에 동참했다. 한국은행에 따르면 30대의 1인당 평균 은행 대출 잔액은 지난해 말 1억 218만원으로 2013년 통계 작성 이래 처음으로 1억원을 돌파했다.하지만 불어나는 대출 이자에 부채는 시한폭탄으로 바뀌었다. 자산을 모두 처분해도 부채를 상환하기 어려운 ‘고위험가구’ 내 20~30대 비중은 2020년 3월 22.6%에서 2025년 3월 34.9%로 12.3% 포인트 급증했다. 같은 기간 40~50대(59.8→53.9%)와 60대 이상(17.6→11.2%)의 고위험가구 비중은 일제히 감소했다. 한은은 “코로나19 이후 상대적으로 소득 수준과 자산 축적도가 낮은 청년층 가구가 주택 구입, 주식 투자 등을 위해 부채 차입에 나서면서 다른 연령층에 비해 고위험가구 증가폭이 더욱 컸다”고 분석했다.벌어진 자산 격차와 불어난 가계부채는 주거 사다리마저 끊어놓았다. 내 집 마련은커녕 전세도 청년에게 먼 나라 얘기로 인식되고 있다. 일반 가구의 자가점유율은 2024년 58.4%로 전년보다 1% 포인트 늘어났지만 청년 가구는 14.6%에서 12.2%로 2.4% 포인트 감소했다. 청년층의 임차 거주 비율은 82.6%로 1.5% 포인트 증가했다. 또 오피스텔 등 주택 이외 거처에 거주하는 비율은 17.9%로 일반 가구 5.8%보다 3배가량 높았다.경제적 고립 속 인간관계마저 단절되고 있다. ‘청년 삶의 질 2025’에 따르면 ‘낙심하거나 우울할 때 이야기할 상대가 없다’고 답한 30대 비중은 2015년 13.5%에서 2023년 17.2%로 3.7% 포인트 늘었다.세종 박은서 기자