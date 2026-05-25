메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[사고] 2026 서울 K-바이오 위크… 미래 산업과 만나다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-05-25 18:00
입력 2026-05-25 18:00
서울신문사는 농림축산식품부, 산업통상부, 기후에너지환경부와 함께 오는 6월 8일부터 9일까지 한국프레스센터에서 2026 서울 K-바이오 위크(K-Bio Week)를 개최합니다. 8일에는 농식품부와 함께 농업의 신성장 동력, 그린바이오를 주제로 한 ‘그린바이오 미래전략포럼’을, 9일에는 산업부, 기후부와 함께 화이트바이오 경제를 모색하는 ‘녹색대전환 서밋’을 진행합니다. 이 행사는 차세대 바이오 산업 육성을 위한 정부의 로드맵과 산업계·학계·연구기관의 상생 전략을 논의하는 자리입니다. 한편 전국 7개 지자체와 바이오 기업들이 참여하는 체험형 전시 행사가 서울마당에서 동시에 열립니다. 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.﻿

■일시:2026년 6월 8일(월)~9일(화)

(8일:그린바이오 미래전략포럼

9일:녹색대전환 서밋)

■ 장소:한국프레스센터

■ 문의:02-2000-9366(서울신문 ESG위원회)

서울신문, 농림축산식품부, 산업통상부, 기후에너지환경부



이미지 확대
그린바이오 미래전략포럼
그린바이오
미래전략포럼


이미지 확대
녹색대전환 서밋 사전등록 바로가기
녹색대전환 서밋
사전등록 바로가기
2026-05-26 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기