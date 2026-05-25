경제 기름값 8주 만에 내렸다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/25/20260525030005 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-25 00:56 입력 2026-05-25 00:56 이미지 확대 기름값 8주 만에 내렸다 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 24일 8주 만에 소폭 하락 전환했다. 사진은 이날 서울의 한 주유소가 휘발유를 ℓ당 1998원에, 경유를 1996원에 판매하는 모습.도준석 전문기자 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 24일 8주 만에 소폭 하락 전환했다. 사진은 이날 서울의 한 주유소가 휘발유를 ℓ당 1998원에, 경유를 1996원에 판매하는 모습. 도준석 전문기자 2026-05-25 B2면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지