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기름값 8주 만에 내렸다

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-05-25 00:56
입력 2026-05-25 00:56
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기름값 8주 만에 내렸다
기름값 8주 만에 내렸다 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 24일 8주 만에 소폭 하락 전환했다. 사진은 이날 서울의 한 주유소가 휘발유를 ℓ당 1998원에, 경유를 1996원에 판매하는 모습.
도준석 전문기자


국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 24일 8주 만에 소폭 하락 전환했다. 사진은 이날 서울의 한 주유소가 휘발유를 ℓ당 1998원에, 경유를 1996원에 판매하는 모습.

도준석 전문기자
2026-05-25 B2면
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