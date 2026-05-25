이미지 확대 기름값 8주 만에 내렸다 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 24일 8주 만에 소폭 하락 전환했다. 사진은 이날 서울의 한 주유소가 휘발유를 ℓ당 1998원에, 경유를 1996원에 판매하는 모습.

도준석 전문기자

2026-05-25 B2면

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국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 24일 8주 만에 소폭 하락 전환했다. 사진은 이날 서울의 한 주유소가 휘발유를 ℓ당 1998원에, 경유를 1996원에 판매하는 모습.도준석 전문기자