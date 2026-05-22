싱가포르 K컬처 펀드 투심 의장에 에포크아츠 대표 선임

세줄 요약 다니엘 임, 싱가포르 K컬처 펀드 의장 선임

서울·싱가포르 거점, 문화예술 IP 대체투자 운용

산업 현장 전문성 반영한 심의체계 구축

이미지 확대 에포크아츠 대표 다니엘 임

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에포크아츠 대표 다니엘 임이 지난 5월 13일 서울 여의도 국제금융센터에서 개최된 위원회의를 통해 싱가포르 기반 사모펀드 DSML K Culture Fund I의 투자심의위원회 의장으로 선임됐다.DSML K Culture Fund I은 자문법인 DSML과 싱가포르 현지 규제법인이 공동 GP로 참여하는 한국 문화예술 전문 사모펀드다. 싱가포르 변동자본회사(VCC) 구조를 기반으로 서울·싱가포르를 거점 삼아 한국 문화예술 IP 자산에 대한 기관급 대체투자를 운용한다.임 대표는 국내외 문화예술 IP 기업의 초기 사업화와 글로벌 진출을 다수 이끌어 온 인물이다. 그는 에포크아츠를 이끌며 한국 문화예술 콘텐츠의 글로벌 확장을 일선에서 추진해 왔으며, 이번 선임을 통해산업 현장의 실무 경험과 전문성을 펀드 투자 심의 및 결정 과정에 직접 반영할 수 있는 발판을 마련하게 됐다.DSML은 다니엘 대표를 필두로 구조화금융·자본 조성·투자 분야의 전문 매니징 파트너들을 동시 선임해 운용 체계를 구축했다고 밝혔다. 구조화금융 전문성과 산업 현장 이해도를 동시에 갖춘 체계로 투자심의위원회를 구성했다고 회사 측은 설명했다.한국 문화예술 IP의 기관 투자 제도화가 본격화되는 가운데, 산업 현장 전문성을 갖춘 운용사가 투자 심의를 직접 주도하는 이번 구조가 향후 시장에 어떤 변화를 불러일으킬지 업계의 이목이 집중되고 있다.류정임 리포터