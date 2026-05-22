하나로마트 내 다이소 매장 확대…양사 MOU

세줄 요약 다이소, 농협경제지주와 하나로마트 입점 확대 협약

농어촌·읍면 생활용품 접근성 및 쇼핑 편의 향상

신상품 개발·금융 협업 등 장기 협력 추진

이미지 확대 김기호(왼쪽 일곱번째) 아성다이소 대표이사와 김주양(왼쪽 여덟번째) 농협경제지주 대표이사가 지난 21일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 진행된 아성다이소와 농협경제지주 MOU 체결식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 아성다이소 제공

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균일가 생활용품점 아성다이소는 지난 21일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 농협경제지주와 상호협력을 통한 사업확대 및 동반성장을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.이번 업무협약을 통해 전국 2200여개 매장을 보유한 농축협 식품 기반의 하나로마트에 다이소가 입점함하게 된다. 상대적으로 상업시설이 부족한 농어촌 및 읍·면 단위 주민들의 편리한 생활용품 접근성과 쇼핑 편의성 향상에 기여할 것이란 설명이다. 또 농협 하나로마트는 매장내 다양한 상품 경쟁력을 갖춘 앵커 테넌트 경쟁력을 강화할 수 있다.이날 협약식에는 김기호 아성다이소 대표이사와 김주양 농협경제지주 농업경제 대표이사를 비롯한 주요 고위 관계자들이 참석했다.양사는 앞으로 다이소 매장 입점을 통한 사업 경쟁력 제고는 물론 신상품 개발, 금융 협업 등 유통과 금융 간 시너지 확대, 정례 협의체 운영 등 다양한 분야에서 지속 가능한 협력 관계를 구축해 나갈 방침이다.아성다이소 관계자는 “이번 협약을 통해 다이소 매장이 더 다양한 지역 상권에서 고객들을 만날 수 있게 되어 기쁘다”며 “앞으로 농협경제지주와 지속가능한 협력관계를 구축해 다양한 매장과 상품, 서비스 등을 선보일 계획”이라고 전했다.김현이 기자